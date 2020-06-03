Kuaförde koronavirüs tespit edildi, filyasyon ekibi müşterilerin peşine düştü

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kadın kuaföründe çalışan bir kişinin testi pozitif çıktı.

Kuaför kapatılırken İl Sağlık Müdürlüğü Filyasyon ekibi, kuaföre giden ve kayıt altına alınan müşterilere tek tek ulaşarak 14 gün boyunca evde kalmaları uyarısında bulundu.

Kapatılan kuaförün sahibi olan kadının eşinin de yan dükkanda erkek berberi olarak çalıştığı belirlenirken, ekipler bu dükkandan da numune alarak dükkanın kapatılmasını sağladı.

Yetkililer, berber ve kuaförlerin gelen müşterilerin isim, telefon ve adreslerini not almaları gerektiğine dikkat çekerek, kuaförlerin dezenfekte kurallarına kesinlikle uyması ve mutlaka maske kullanmaları gerektiği uyarısında bulundu.