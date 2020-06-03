AK Parti ve MHP, KYK kredileri borçlarının düzenlenmesiyle ilgili teklifi reddetti

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, TBMM’de ödenemeyen KYK kredi borçlarının düzenlenmesi konusunda araştırma önergesi verdi. Ancak Türkkan’ın teklifi Cumhur İttifakı’nın iki ayağı AK Parti ve MHP’nin oylarıyla reddedildi.

'Vatandaş borcu ödemekte zorlanıyor'

Türkkan tarafından sunulan önergede “Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından yükseköğrenim gören öğrencilere sağlanmış olan kredi kullanmış vatandaşlarımızın gelir yetersizliği dolayısıyla anapara ve uygulanan faizleri geri ödemekte zorlandıkları görülmektedir” ifadeleri kullanılırken, yeniden yapılandırmanın şart olduğuna vurgu yapıldı.

Grup Başkan Vekilimiz ve Kocaeli Milletvekilimiz Lütfü Türkkan tarafından "#ÖdenemeyenKYKborçları için düzenlemeler yapılması" amacıyla Meclis Başkanlığına sunulan Araştırma Önergesi Ak Parti'nin ve MHP'nin verdiği oylar neticesinde kabul edilmemiştir. https://t.co/JNGEGGUSTN pic.twitter.com/uIS8cAMO09 — İYİ Parti TBMM (@iyipartitbmm) June 2, 2020

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