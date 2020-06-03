Diyarbakır Valiliği'nden 'operasyon köpeğiyle işkence' iddiasına yanıt: Kasıtlı bir saldırı olmadı

Diyarbakır Valiliği'nce polis memuru Atakan Arslan'ın hayatını kaybettiği saldırının failinin yakalanmasına yönelik baskın esnasında bir evdeki aramada operasyon köpeğiyle işkence yapıldığı iddialarına yönelik açıklamada, "İkamet içerisindeki kişilere operasyon köpeği marifetiyle kasıtlı bir saldırı olmamıştır" denildi.

Diyarbakır Valiliği, bazı internet haberlerinde 30 Mayıs'ta polis memuru Arslan'ı öldüren M.E.C'nin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar esnasında girilen bir ikametteki kişilere, köpeklerle işkence yapıldığı şeklinde iddiaların yer aldığını bildirdi.

Tutuklu zanlı M.E.C'nin, olaydan sonra yakalanmasına yönelik yapılan operasyonlar kapsamında Şeyhmus Yılmaz ve eşi Menice Yılmaz çiftinin ikamet ettiği adrese de gidildiği ifade edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Görevlilerimizle bulunan bir operasyon köpeği, talimatnamesine uygun şekilde ikamet içerisine alınmış, ikamette bulunan Şeyhmus Yılmaz tarafından operasyon köpeğine tekme atarak mukavemet edilmesi üzerine operasyon köpeği kendiliğinden refleks göstermiş ancak eğiticisi tarafından derhal kontrol altına alınmıştır. Haberlerde iddia edildiği şekilde ikamet içerisindeki kişilere operasyon köpeği marifetiyle kasıtlı bir saldırı olmamıştır."

Soruşturma başlatıldı

Açıklamada, iddialarla ilgili olarak Yılmaz çiftinin Bağlar Polis Merkezi Amirliği'ne avukatları aracılığıyla şikayetçi olmaları üzerine Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldığı belirtildi.