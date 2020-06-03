Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: Türksat 5A bu yıl, Türksat 6A 2022'de uzaya gönderilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Türksat 5A 2020'nin son çeyreğinde, Türksat 5B 2021'nin ikinci çeyreğinde, Türksat 6A 2022'de uzaya gönderilecek. Haberleşme uydularımız uzaya ulaştığında ülkemiz görüntü, ses ve data iletişimi ile birlikte diğer katma değerli hizmetlerimizle dünyada söz sahibi olacak" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Türksat A.Ş.'nin Gölbaşı Yerleşkesi'nde incelemelerde bulundu.

Şirketin çalışmaları hakkında bilgi alan Karaismailoğlu, Türkiye'nin uydu yayıncılığında Asya, Avrupa ve Afrika ülkelerine hitap eden, sektörde önemli aktör olduğuna dikkat çekti.

Karaismailoğlu, "Türksat çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. Türksat 5A 2020’nin son çeyreğinde, Türksat 5B 2021’nin ikinci çeyreğinde, Türksat 6A 2022’de uzaya gönderilecek. Haberleşme uydularımız uzaya ulaştığında ülkemiz, görüntü, ses ve data iletişimi ile birlikte diğer katma değerli hizmetlerimizle dünyada söz sahibi olacak. Cumhuriyetimizin 100. yılında Türkiye, Dünya’da haberleşme uydusu üretebilen 10 ülke arasında yerini alacak" diye konuştu.

'Kablo TV abone sayısının 1 milyon 400 bine ulaşmasını hedefliyoruz'

Türksat A.Ş.'nin kablo altyapısı üzerinden sayısal televizyon, geniş bant internet ve sabit telefon hizmeti verdiğine de vurgu yapan Karaismailoğlu, şunları söyledi:

"1 milyon 300 bine yakın Kablo TV abone sayısının yılsonuna kadar, 1 milyon 400 bine çıkarılmasını öngörüyoruz. 1 milyonu aşan kablonet abone sayısının da yılsonuna kadar 1 milyon 100 bine çıkarılması önceliğimizdir. Ülkemizin uydu haberleşme kapasitesinin geliştirilmesi ve korunması çok önemlidir. Kablo TV altyapımızın aktif ve rantabl kullanılması, yayıncı kuruluşlara yüksek kaliteli hizmet sunulması kayda değerdir. Katma değerli bilişim hizmetlerinin yaygınlaştırılıp, bilgi güvenliğine yönelik çabalarınızı destekliyoruz. Bu yöndeki her türlü yatırım planlarını yakından takip ediyor ve yanınızda olduğumuzu belirtmek istiyorum."