Yalova Belediyesi'ndeki 'zimmet' soruşturmasında tutuklu sayısı 19'a yükseldi

Yalova Belediyesi'nde bir çalışanın zimmetine para geçirdiği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden biri daha tutuklandı. Böylece tutuklananların sayısı 19'a ulaştı.

Yalova İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğü'nde çalışan Reşat E'nin zimmetine para geçirdiği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında belediye çalışanları E.D, C.H. ile usulsüz ödeme yapıldığı belirlenen C.Ö'nün gözaltına alındığı kaydedildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.Ö'nün tutuklandığı, E.D. ve C.H'nin adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı ifade edildi. C.Ö'nün tutuklanmasıyla soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 19'a ulaştı.

Açıklamada soruşturma kapsamında bugün gözaltına alınan belediyede görevli bir sekreter ile 3 şoförün emniyetteki işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.

Soruşturma süreci

Yalova Belediyesi yetkililerince, 6 Şubat'ta Mali Hizmetler Müdürlüğü'nde çalışan Reşat E'nin muhasebe kayıtlarında yaptığı usulsüz işlemlerin tespitinin ardından İl Emniyet Müdürlüğü'ne başvurulmuş, savcılığa da suç duyurusunda bulunulmuştu.

Daha sonra gözaltına alınan Güleç'in sekreteri B.T. ile soruşturma dosyasında adı geçen şirketin muhasebe personeli O.G. de tutuklanmış, Güleç'in şoförü B.E. adli kontrol şartıyla salıverilmişti. Ayrıca, T.T, H.Ç. ve E.G. de cezaevine gönderilmişti.

Belediyeden usulsüz ödeme aldıkları iddia edilen 9 zanlının daha cezaevine konulmasıyla soruşturmadaki tutuklu sayısı 18'e yükselmişti.

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ile Başkan Yardımcısı Halit Güleç, 27 Şubat'ta İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmış, Salman hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'ihaleye fesat karıştırmak ve zimmet' suçlarından soruşturma başlatılmıştı.