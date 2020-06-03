Koronavirüsle mücadele kapsamında normalleşme sürecinin başlamasıyla vatandaşlar Aydos Ormanı'ndaki mesire alanlarına akın etti. Ormanda arkadaşıyla çay içen bir kişinin, “Mesire alanları açıldı. Biz de rahatladık. Hiç olmazsa evde kadının dırdırından kurtulmak için kendimizi atıyoruz mesire alanlarına” dedi.

Koronavirüsle mücadele kapsamında 1 Haziran itibariyle normalleşme süreci başladı. Sürecin başlamasıyla vatandaşlar, tekrar açılan dükkanlar, parklar gibi yerlere gitmeye başladı. Uzun zamandır piknik yapamayan vatandaşlar da tekrar Aydos Ormanındaki mesire alanlarına akın etti.

Ailesiyle mesire alanında vakit geçiren vatandaş, “3 aydır evde sıkıldık. Buraların açılması çok iyi oldu. Biz de nefes almış olduk. Çok özledik, insan doğayı özlemez mi?” dedi.

'Ülkeyi yöneticiler çok iyi yönetti'

Ailece mesire alanına gelen başka bir vatandaş, “Bütün dünyayı ilgilendiren süreç vardı. Ülkemizde yöneticilerimiz çok iyi yönetti süreci. Biz de çocuklarımızla evde bekledik. Hükumetimiz izin verince çocukları aldık önlemlerimizi alarak eskiden geldiğimiz yerlere geldik” şeklinde konuştu.

Mesire alanında eğlendiğini dile getiren bir çocuk “Süreç bitti, annem ve babam beni buraya getirdi. Ondan dolayı çok mutluyum. Koronavirüs de azalmaya başladı. Azaldıkça mutlu oluyoruz” dedi.

Arkadaşıyla çay içen bir kişinin ise “1 Haziran’da mesire alanları açıldı. Biz de rahatladık. Hiç olmazsa evde kadının dırdırından kurtulmak için kendimizi atıyoruz mesire alanlarına. Genellikle ormanlar daha güzel oluyor” diye konuştu.

Mesire alanında vakit geçiren vatandaştan ilginç diyalog: Hiç olmazsa evde kadının dırdırından kurtuluyoruz https://t.co/WE9m4S4cmS pic.twitter.com/lOY2tGb1a8 — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) June 3, 2020

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