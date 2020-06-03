Deniz hattında Ege’yi, kara hattında da Edirne’yi tercih eden mülteciler, kısmen zorlu da olsa Meriç Nehri üzerinden botlarla Yunanistan’a geçmek için şanslarını denemeye devam ediyor. Koronavirüsle mücadelede normalleşme süreciyle birlikte ilk geçişler, küçük gruplar halinde yeniden başladı.

Edirne, göçmenlerin Avrupa hayaliyle çıktıkları ‘umut’ yolculuğunda vazgeçilmez köprüleri olmaya devam ediyor.

Geçen Mart ayında yaşanan göç dalgasında, binlerce mülteci Edirne’ye akın etmiş ve yaklaşık 130 bin mülteci Yunanistan’a geçiş yapmıştı. Türkiye’nin uyguladığı açık kapı politikasının ardından Yunanistan hükümeti, sınır hattına önce polis, sonra asker yığmış dahası taş duvarlar, jiletli teller çekmiş ve mevcut olan sınırlarını da telaşla güçlendirmeye çalışmıştı.

'3 mülteci de hayatını kaybetmişti'

Söz konusu tarihlerde, Edirne’de Pazarkule Sınır Kapısı’ndan başlayan 12 kilometrelik kara sınırı ve devamında, Meriç Nehri ile birlikte devam eden yaklaşık 100 kilometre doğal sınır hattında, yüzbinlerce mülteci Yunanistan’a geçmek istemiş ancak komşu ülkenin güvenlik güçlerinin sert ve orantısız müdahaleleri ile karşılaşmıştı. Bu müdahaleler sonucu yüzlerde kadın, erkek, genç, yaşlı ve hatta bebek ağır yaralanmış, 3 mülteci de hayatını kaybetmişti.

İlk geçişler yeniden başladı

Deniz hattında Ege’yi, kara hattında da Edirne’yi tercih eden mülteciler, kısmen zorlu da olsa Meriç Nehri üzerinden botlarla Yunanistan’a geçmek için şanslarını denemeye devam ediyor. Tüm dünyayı kasıp kavuran Kovid 19 pandemisi ile birlikte kısmen duran göç dalgası, aylar sonra normalleşme süreciyle birlikte yeniden görüntülenmeye başlandı. 4-5 kişilik gruplar halinde, Meriç Nehri üzerinden balıkçı teknelerine binen mülteciler, Avrupa hayaliyle Yunanistan’a geçiş yapıyor.

Normalleşmeyle birlikte mültecilerin Yunanistan yolculuğu yeniden başladı: Botlarla Meriç’i geçmeye çalışıyorlar https://t.co/WGXHuMLuhV pic.twitter.com/GURXK3ykzK — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) June 3, 2020

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