Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Samsar: Moskova ve Ankara’nın Libya ile ilgili işbirliği kalıcı ateşkes için önemli

Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, Moskova ve Ankara’nın Libya ile ilgili işbirliğinin bu ülkede kalıcı ateşkesin sağlanması için önemli olduğunu belirtti.

Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, Türk-Rus diplomatik ilişkilerinin kurulmasının 100. yıldönümü dolayısıyla Sputnik’e verdiği demeçte Moskova ve Ankara’nın Libya ile ilgili işbirliğinin bu ülkede kalıcı ateşkesin sağlanması için önemli olduğuna dikkat çekti.

Samsar, “Suriye ve Libya meseleleri ile ilgili işbirliğimiz, iki ülkede sürdürülen ve günbegün daha da gelişen yakın diyaloğun en iyi örneğidir” diye konuştu.

İki ülkenin arasındaki işbirliğinin Libya’da kalıcı bir ateşkesin sağlanması için önemli olduğunu vurgulayan Samsar, (Libya konulu) Berlin Konferansı’nda Moskova ve Ankara’nın bu konudaki ortaklığının ‘ne kadar verimli olduğunun açıkça görüldüğünün’ altını çizdi.

Türk diplomat, “İleride de alınan kararların hayata geçirilmesi için bu işbirliğini devam ettirmeliyiz” ifadelerini kullandı.