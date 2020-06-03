İstanbul Valiliği'nden 'ayakta yolcu' kararı

İl Hıfzıssıhha Kurulu İstanbul Valisi Ali Yerlikaya başkanlığında toplandı. Valilik Lale Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Toplu Ulaşım Bilim Kurulu ve Ulaşım Destek Komisyonu Üyeleri, ilgili Vali Yardımcıları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Hıfzıssıhha Meclisi Üyeleri, İETT ve Metro İstanbul yetkilileri katıldı.

Toplantıda koronavirüs pandemisiyle mücadele çalışmaları kapsamında yeni normal dönemde İstanbul’da alınması gereken önlemlerle ilgili görüş ve öneriler değerlendirildi.

Bu kapsamda, toplu taşıma araçlarının üçte bir oranından ayakta yolcu alabilmesi kararlaştırıldı.

Ayrıca, ayakta yolcuların yakın temasını engellemek için araç zemininde etiket uygulaması yapılmasına, araç kapasitesinin dolması halinde sürücü tarafından yolcu alınmamasına, ısrarla binmek isteyen olması halinde araç hareket ettirilmeden sürücü tarafından kolluk kuvvetlerine bildirimde bulunulmasına karar verildi.

Metro ve raylı sistem araçlarının oturan koltukların tamamı ve ayakta yolcu kapasitesinin %50’si kadar yolcu alabileceği belirtildi.

Şehir hatları vapurları ve deniz motorları ise oturan yolcu kapasitesi kadar yolcu alabilecek.

Kararda ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"Araçlara yolcu binişlerinde; maskesiz yolcu alınmamasına, tüm araçlarda sıvı el dezenfektanı bulundurulmasına, araçların her gün sefer öncesi ve gerekli hallerde sefer aralarında dezenfekte edilmesine, duraklarda sosyal mesafenin muhafazası amacıyla işaretleme yapılmasına, belirtilen tedbirlere ve kurallara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195. Maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir"

İki gün önce, Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle başlatılan şehir içi toplu ulaşımda 'kapasitenin yüzde 50'si kadar yolcu taşıma' zorunluluğu da Valilik tarafından kaldırılmıştı.

