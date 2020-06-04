Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Hastalık artık daha hafif seyrediyor, virüs eskisi kadar ağır hastalığa neden olmuyor

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, yoğun bakımdaki hasta sayısının giderek azaldığını belirterek, "Bu, hastalığın artık daha hafif seyrettiği ve virüsün eskisi kadar ağır hastalığa neden olmadığı anlamına geliyor. Fakat bu hemen virüs mutasyon geçirdi, virülansı (hastalık yapma potansiyeli) azaldı anlamına gelmeyebilir" dedi.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı ve Bilim Kurulu üyesi Tevfik Özlü, koronavirüs salgının Türkiye'deki seyrine ve normalleşmeye başlanmasına ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

Mart ayında salgının yükselme döneminde tespit edilen günlük 800 yeni olgu ile bugün tespit edilen günlük 800 olgunun aynı olmadığını belirten Özlü, şu ifadeleri kullandı:

"Salgının başlarında sadece semptomu olan kişilere test yapıyorduk. Dolayısıyla pozitif olan günlük vaka sayılarımızın tamamı hastaydı. Bunların yüzde 23'ünün hastaneye yatırılarak tedavisi gerekiyordu.

Oysa şimdi test yapılan kişilerin yüzde 96'sı asemptomatik kişiler ve pozitif olanların sadece yüzde 2,3'ünü hastanede tedavi ediyoruz.

Bundan dolayı testi pozitif çıkan günden güne yeni olgu sayılarımız çok fazla düşmese de, yoğun bakımda takip edilen ve yapay solunum cihazına bağlanan hasta sayılarımız giderek azalıyor.

Bu, hastalığın artık daha hafif seyrettiği ve virüsün eskisi kadar ağır hastalığa neden olmadığı anlamına geliyor. Fakat bu hemen virüs mutasyon geçirdi, virülansı (hastalık yapma potansiyeli) azaldı anlamına gelmeyebilir

Alınan tedbirlerle ve yazın gelmesiyle virüsün bulaşının azalması, test sayımızın artması, asemptomatik kişilere test yapmamız, 65 yaş üstünü iyi korunmamız, erken ve etkin tedavi yaklaşımımız bu sonucun elde edilmesinde etkili olabilecek faktörler.

Yani, mart ayında salgının yükselme döneminde tespit edilen günlük 800 yeni olgu ile bugün tespit edilen günlük 800 olgu aynı değil. "Neden vaka sayılarımız tamamen düşmeden normalleşiyoruz?" sorusunun bir cevabı da burada, aslında."

Yani, mart ayında salgının yükselme döneminde tespit edilen günlük 800 yeni olgu ile bugün tespit edilen günlük 800 olgu aynı değil. "Neden vaka sayılarımız tamamen düşmeden normalleşiyoruz?" sorusunun bir cevabı da burada, aslında. 6⃣ — Prof. Dr. Tevfik Özlü (@drtevfikozlu) June 3, 2020

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