İBB Başkanı İmamoğlu: Karalamalar, gerçekler karşısında kadük kalmaya mahkumdur

Paşaköy Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ile ilgili yapılan haberlere yanıt veren İmamoğlu "16 milyon İstanbullu için çalışan bu kurumumuza yönelik karalamalar, gerçekler karşısında kadük kalmaya mahkumdur" dedi.

Birgün'ün aktardığına göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Turkuvaz Medya'da yer alan "CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB çevre katliamı yapıyor! Riva'ya zehir akıtıyorlar" başlıklı haberlerle ilgili, "Karalamalar, gerçekler karşısında kadük kalmaya mahkûmdur" dedi.

Turkuvaz Medya'nın Paşaköy Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’ndeki atık suyun arıtılmadan Riva Deresi'ne akıtıldığını iddia ettiği haberini Twitter'da paylaştığı videoyla yalanlayan Ekrem İmamoğlu, gönderisine şunları yazdı:

"Bazı medya organlarında Paşaköy Atıksu Arıtma Tesisi ile ilgili gerçeği yansıtmayan haberler yapılmakta. İSKİ, tarihinin en önemli yatırımlarına imza atıyor. 16 milyon İstanbullu için çalışan bu kurumumuza yönelik karalamalar, gerçekler karşısında kadük kalmaya mahkûmdur."

Videoda konuşan İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu, tesisin Türkiye'nin en iyi işletilen tesis olduğunu söyledi. Mermutlu, "Geçmişte 2000'li yıllarda arada arızalar meydana geldi. Biz burayı yarım saat kapatamayız burası biyolojik bir tesis, burada bakteriler var. Kapattığımız zaman bakteriler ölür" ifadelerini kullandı.

Bazı medya organlarında Paşaköy Atıksu Arıtma Tesisi ile ilgili gerçeği yansıtmayan haberler yapılmakta. İSKİ, tarihinin en önemli yatırımlarına imza atıyor. 16 milyon İstanbullu için çalışan bu kurumumuza yönelik karalamalar, gerçekler karşısında kadük kalmaya mahkumdur. pic.twitter.com/Q4Jx49Clmd — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) June 3, 2020

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