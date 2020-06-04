Türkiye'den Nijer'e tıbbi yardım taşıyan TSK'ya ait uçak Ankara'dan havalandı

Cumhurbaşkanımız Sn. Erdoğan’ın talimatlarıyla @saglikbakanligi tarafından hazırlanan ve #COVID19 ile mücadelede kullanılacak tıbbi yardım malzemelerini Nijer’e ulaştıracak TSK’ya ait uçak Ankara Etimesgut Havaalanı’ndan hareket etti. #MSB #TSK pic.twitter.com/ovFR9U3VpI