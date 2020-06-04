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    Manavgat Ulualan

    Manavgat'a otel inşaatı Meclis gündeminde

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202006041042185198-manavgata-otel-insaati-meclis-gundeminde/

    Antalya Manavgat'ta bulunan yaklaşık 3 bin dönümlük alanda, golf sahalı dört otel yapılması için Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından onaylanan yeni imar planı Meclis gündemine taşındı. CHP Antalya Milletvekili Budak, "Tıpkı Serik ve Belek’te olduğu gibi Manavgat’ta da el değmemiş bu bölgeye 4 otel yapmak için halkla inatlaşıyorlar” dedi.

    Ulualan Mevkiinde denize sıfır konumda bulunan ve yaklaşık 3 bin dönümlük alanda, golf sahalı dört otel yapılması için Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından onaylanan yeni imar planı tepkilere neden oldu. 

    Gazete Sol'un haberine göre, CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, “Yine aynı şeyi yapıyorlar. Tıpkı Serik ve Belek’te olduğu gibi Manavgat’ta da el değmemiş bu bölgeye 4 otel yapmak için halkla inatlaşıyorlar. Ama yeter artık, sürekli halkla inatlaşmaktan vazgeçin” diye konuştu. 

    Budak ayrıca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yanıtlaması istemiyle Meclis'te bir soru önergesi de verdi. 

    Önergedeki sorular şöyle: 

    “Kültür ve Turizm Bakanlığının onayladığı imar planıyla golf sahalı 4 otel inşaatına açılan bölgede 3’ü konaklamalı 75’er hektar, 1’i konaklamasız 55 hektar olmak üzere 280 hektar alanın golf turizmine tahsis edileceği belirtilmektedir. Tıpkı Belek’te olduğu gibi devasa ölçeklerde alan kaplayan golf tesislerinin, sahil kısmını tamamen kapatacağı, bununla birlikte şehir ile sahilin birbirinden kopacağı, halkın da sahile iniş bağlantılarının kalmayacağı görülmektedir."

    “Manavgat’a ekonomik ve istihdam açısından ciddi fayda sağlayacak Yat Limanı ve Çekek Yeri Projesi ile Yat Çekek ve İmalat İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Projelerinin rafa kaldırılarak söz konusu bölgede dört ayrı golf otelinin yapılmasının gerekçesi nedir?

    İmar planında değişiklik yapılmadan önce kamusal fayda ve bölge ekonomisine katkı açısından bir fizibilite raporu hazırlanmış mıdır?
    Hazırlandıysa raporda hangi veriler yer almaktadır?
    İmar planında değişiklik yapılmadan önce Manavgat halkının ve sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınmış mıdır?
    Projeye karşı çıkan sivil toplum örgütü temsilcilerine ‘Her ne olursa olsun projeyi uygulayacağız’ dediğiniz doğru mudur? Eğer doğruysa bu tutumunuzun nedeni nedir?”

    Budak ayrıca konuyla ilgili Twitter'dan da açıklama yaptı: 

    Etiketler:
    CHP, Kültür ve Turizm Bakanlığı, inşaat, Otel, Manavgat
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