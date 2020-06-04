Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Serrac ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Libya UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Serrac ile görüştü.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Libya UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac'ın görüşmesi başladı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme, basına kapalı gerçekleşiyor.

Serrac'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelişinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ın, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Türkiye Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile kasım ayında deniz yetki alanlarının sınırlandırılması ve askeri ve güvenlik işbirliği anlaşması yapmıştı.

Anlaşmaya binaen Türkiye, Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne askeri danışmanlık hizmeti vermeyi sürdürüyor.

Türkiye ve Libya'nın anlaşma çerçevesinde Doğu Akdeniz'de sondaj çalışmalarında da işbirliği yapması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Libya UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Serrac ile görüştü https://t.co/ZqTh1PE8sn pic.twitter.com/6oYAynoqQB — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) June 4, 2020

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