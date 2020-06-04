Kurtulmuş: Türkiye bugün itibarıyla erken seçim şartlarına sahip değildir

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Haber Global canlı yayınında gündeme ilişkin olarak açıklamalarda bulundu. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirlerle ilgili olarak açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, "Tedbirlerin öne çıktığı bir dönem. Türkiye olarak şunu tarihe geçmiş bir başarı olarak kaydedebiliriz. Türkiye bu süreçten yüzünün akı ile çıkmış oldu. Doktorlarımızın olağanüstü yüksek fedakarlıkları ile hep beraber tüm kuruluşlar üzerlerine düşen görevi yerine getirdiler. Bu süreçte politika bir adım ister istemez kendisini geriye çekti" dedi.

AK Parti Genel Merkezi'nde alınan tedbirlerle ilgili de bilgi veren Kurtulmuş, "Sosyal mesafe iki koltuk boş bırakarak oturulmuş oldu. Maskeler var. Her katta birkaç yerde dezenfektan ünitelerimiz mevcut. Dışarıdan gelenler de ateş kontrolü ile binaya alınıyor" ifadesini kullandı.

Kurtulmuş, siyasi partiler arasında yaşanan tartışmalarla ilgili olarak da "Biz konuları demokrasi zemininde tartışacağız. Partilerin taban tabana zıt fikirlere sahip olması doğaldır ve güzeldir. Demokratik kurallar içinde siyasetin gündeminin aktif olmasının olumlu olduğu kanaatindeyim. Türkiye'nin içindeki şartlar, çevredeki şartları da göz önünde bulundurduğumuzda Türkiye çok dinamik bir süreçten geçiyor. Bu tartışmaları genel olarak olumlu bulduğumu söylemek isterim" görüşünü dile getirdi.

Bu noktada son dönemde gündeme gelen erken seçim iddiasına değinen Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Erken seçimin konuşulması için rasyonel şartların olması gerekir. Türkiye bugün itibarıyla erken seçim şartlarına sahip değildir. Türkiye'de erken seçim olmayacaktır, çok net bir şekilde söylüyorum."