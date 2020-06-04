Milletvekilliği düşürülen Berberoğlu: Önümüzdeki günlerde kalan 18 aylık cezamı yatmak üzere teslim olacağım

Yargıtay tarafından kesinleşen cezası TBMM Genel Kurulu'nda okunan ve bunun sonucunda milletvekilliği düşürülen CHP'li Enis Berberoğlu, “Demokrasi için bir bedel ödenecekse bu bedeli önce CHP’liler öder. Önümüzdeki günlerde kalan 18 aylık cezamı yatmak üzere teslim olacağım” dedi.

HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven ve HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları ile birlikte Yargıtay tarafından kesinleşen cezasının Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda okunmasıyla milletvekilliği düşen CHP'li Enis Berberoğlu açıklama yaptı.

CHP Genel Merkezi'nde konuşan Berberoğlu, "Malumunuz dakikalar önce TBMM'de milletvekilliğim düşürüldü ve kalan cezamın infazına devam edilmesi bir anlamda kararlaştırıldı. Önümüzdeki günlerde kalan 18 aylık cezamı yatmak için teslim olacağım. Bu karar bana sürpriz olmadı çünkü benim çıktığım günden bu yana Türkiye’de demokrasi koşullarında bir düzelme olmadı. Bana da isabet edecek bir demokrasi piyangosu beklemek fazla saftirik olurdu. Gördüğünüz üzere bu açıklamayı CHP Genel Merkezi'nde yapıyorum. Genel başkanımızın da geçen hafta ifade ettiği gibi; demokrasi için bir bedel ödenecekse bu bedeli önce CHP’liler öder " ifadesini kullandı.

İstanbul Milletvekilimiz Enis Berberoğlu: “Demokrasi için bir bedel ödenecekse bu bedeli önce CHP’liler öder.” pic.twitter.com/ZPCoCBPAF9 — CHP 🇹🇷 (@herkesicinCHP) June 4, 2020

MİT TIR'ları davasından yargılandı

Berberoğlu, MİT TIR’ları görüntülerini Can Dündar'a ilettiği gerekçesiyle 5 yıl 10 ay hapis cezasını almış ve bu ceza Yargıtay tarafından onanmıştı. Milletvekilliği sona erinceye kadar Berberoğlu'nun cezasının infazının durdurulmasına ve salıverilmesine karar verilmişti.

Berberoğlu, Güven ve Farisoğulları hakkındaki yargı kararları TBMM'de bekletiliyordu.