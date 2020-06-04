Erdoğan: Aşının bulunması kadar insanlığın ortak malı olması da son derece önemlidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

- Küresel salgın kaderimizin ortak olduğunu göstermiştir. Şüphesiz aşının bulunması kadar insanlığın ortak malı olması, herkes için yeterli sayıda üretilmesi de son derece önemlidir.

- Koronavirüs salgınının dünyadaki adaletsizlikleri daha fazla derinleştirmesine izin verilmemelidir.

- Kovid-19 esasen büyük bir aile olduğumuzu bir kez daha hatırlattı. Türkiye, salgının başından bu yana küresel dayanışmanın altını çizmiştir.

- Şimdiye kadar 102 ülkeye tıbbi malzeme desteğinde bulunduk.

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