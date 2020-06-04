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    Erdoğan: Libya'daki sorunun çözümü için tüm uluslararası platformlarda Serrac ile hareket edeceğiz

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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya'ya son dönemde en çok desteği Türkiye'nin verdiğini belirterek "Türkiye'nin önceliği Libya'nın bir an önce istikrara kavuşması. Çözüm ancak BM himayesindeki süreçle tesis edilir" dedi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-SerracCumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. 

    İki isim daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi. Burada ilk sözü, Cumhurbaşkanı Erdoğan aldı. Sözlerine "Amacımız dost ve kardeş Libya halkının siyasi birlik etrafında toplanmasını sağlamaktır. Sayın Serrac'la Libyalı kardeşlerimizin barış, emniyet ve refahına katkı yapacak verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Türkiye'nin önceliği bir an önce Libya'nın istikrara kavuşmasıdır. Çözüm ancak BM himayesinde ve Libyalıların öncülüğünde yürütülecek siyasi süreçle tesis edilebilir" diye başlayan Erdoğan, şöyle devam etti:

    • "Darbeci Hafter ifadesini kullanıyorum, bunu boşuna kullanmıyorum. Hafter yakın zamanda Libya siyasi anlaşmasını reddedip, ülke yönetimini üstlendiğini açıklayarak gerçek yüzünü bir kez daha göstermiştir. Darbeci Hafter'i destekleyerek Libya'yı kan ve gözyaşına boğanları elbette tarih yargılayacaktır. Milli Mutabakat Hükümeti'nin son dönemde kazandığı başarıları ise biz de takdirle takip ediyoruz. Görüşmede Libyalıların günlük hayatını olumsuz etkileyen ablukanın kaldırılması gerekliliğini ele aldık.
    • Hiçbir zaman Libya halkının sorunlarıyla ilgilenmeyen bir kişinin masaya oturacak temsili kabiliyeti olamaz. Uluslararası ve bölgesel tüm aktörlere gereken adımları atmaları yönünde çağrımızı tekrarlıyoruz. Petrolün darbeciler tarafından hukuk dışı satışına izin verilmemelidir. Libya ile yeni işbirliği geliştirmeyi kararlaştırdık. Doğu Akdeniz'deki doğal zenginliklerinden faydalanmak üzere arama ve sondaj dahil işbirliğimizi genişletmeyi hedefliyoruz. Türkiye hakkın ve haklının yanında olmayı sürdürecektir. Libya'nın istikrara kavuşması, bu ülkenin komşuları ve Avrupa başta olmak üzere tüm bölgelerin yararınadır.
    • Libya'nın meşru hükümetine ve kurumlarına verdiğimiz destek artarak devam edecektir. Libya'daki sorunun meşruiyet ve hakkaniyet temelinde çözümü için Berlin sürecinden NATO'ya kadar tüm uluslararası platformlarda Sayın Serrac'la birlikte hareket edeceğiz."

    Serrac: Şu an Libya devletini kurmak için safları sıklaştırmak zamanıdır

    Daha sonra sözü, Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac aldı. Erdoğan'dan 'kardeşim' ve 'dostum' diye bahseden Serrac, ilk olarak görüşmeyle ilgili bilgi verdi. Bu görüşmede Erdoğan ile çok önemli konuları ele aldıklarını, ikili ilişkilerin geliştirilmesiyle ilgili konulara değindiklerini belirten Serrac, "Sayın Cumhurbaşkanına Türkiye'nin tarihi ve cesur tutumundan dolayı özellikle teşekkürlerimizi ilettik" ifadesini kullandı.

    Serrac, sözlerinin devamında şunları kaydetti:

    • "Bizler her zaman için askerin despotizm tavrına karşı sert tutumumuz olmuştur. Bu bağlamda bugün bize karşı lejyonerler tarafından ve onları destekleyen tarafından başlayan saldırılardan sonra birkaç saat öncesinde büyük bir başarıyı elde etmiş olduk, Trablus cephesini tamamıyla özgürleştirmeyi sağladık.
    • Aslında bu zafer hepimizin zaferidir, hakkın batıla olan zaferdir. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza şifa diliyoruz. Bizler mücadeleye devam edeceğiz. Düşmanı tamamıyla ortadan kaldırıncaya kadar mücadelemizi yapacağız. Modern demokratik ülkemizi tesis etme yolunda geri adım atmayacağız.
    • Savaş suçlusuyla müzakare masasına oturma ile ilgili her ne kadar zorlamalar olsa kendisinin meşruluğu tanımamakta olduğunu bilmekteyiz. Kendisine müzakare olanağı vermeyeceğiz. Bizim için önemli olan taraf halkın iradesidir. Bizler biliyoruz ki, bazı kırık sesler, çatlak sesler ilkelerimizle ilgili şüpheli yaklaşımlar sergilemektedir. Şu an Libya devletini kurmak için safları sıklaştırmak zamanıdır.
    • Şu an sizler Trablus ve çevresinde yenilgiye uğradınız ve artık bundan geri durmalısınız. Libyalıları kendi haline bırakın, tarih sizi asla affetmeyecektir.
    • Libya doğal kaynaklar, insan kaynakları ile geleceğe yönelik olarak Türkiye ile yapıcı iş birliği kurma olanaklarına sahiptir. Ekonomik, siyasi, bölgesel ağırlığınızla birlikte hep beraber Libya'nın tekrardan imarı sürecinde de Türkiye'yi ve Türk şirketlerini tekrar Libya'da görmek istiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığına ve halkına en içten teşekkürlerimi iletirken, Türkiye'ye ilerleme, atılım getirmesini, halkın daha iyi noktalara ulaşmasını temenni ediyorum."
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