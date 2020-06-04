Erdoğan: Libya'daki sorunun çözümü için tüm uluslararası platformlarda Serrac ile hareket edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya'ya son dönemde en çok desteği Türkiye'nin verdiğini belirterek "Türkiye'nin önceliği Libya'nın bir an önce istikrara kavuşması. Çözüm ancak BM himayesindeki süreçle tesis edilir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

İki isim daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi. Burada ilk sözü, Cumhurbaşkanı Erdoğan aldı. Sözlerine "Amacımız dost ve kardeş Libya halkının siyasi birlik etrafında toplanmasını sağlamaktır. Sayın Serrac'la Libyalı kardeşlerimizin barış, emniyet ve refahına katkı yapacak verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Türkiye'nin önceliği bir an önce Libya'nın istikrara kavuşmasıdır. Çözüm ancak BM himayesinde ve Libyalıların öncülüğünde yürütülecek siyasi süreçle tesis edilebilir" diye başlayan Erdoğan, şöyle devam etti:

" Darbeci Hafter ifadesini kullanıyorum, bunu boşuna kullanmıyorum. Hafter yakın zamanda Libya siyasi anlaşmasını reddedip, ülke yönetimini üstlendiğini açıklayarak gerçek yüzünü bir kez daha göstermiştir. Darbeci Hafter'i destekleyerek Libya'yı kan ve gözyaşına boğanları elbette tarih yargılayacaktır. Milli Mutabakat Hükümeti 'nin son dönemde kazandığı başarıları ise biz de takdirle takip ediyoruz. Görüşmede Libyalıların günlük hayatını olumsuz etkileyen ablukanın kaldırılması gerekliliğini ele aldık.

ifadesini kullanıyorum, bunu boşuna kullanmıyorum. Hafter yakın zamanda Libya siyasi anlaşmasını reddedip, ülke yönetimini üstlendiğini açıklayarak gerçek yüzünü bir kez daha göstermiştir. Darbeci Hafter'i destekleyerek Libya'yı ve boğanları elbette tarih yargılayacaktır. 'nin son dönemde kazandığı başarıları ise biz de takdirle takip ediyoruz. Görüşmede Libyalıların günlük hayatını olumsuz etkileyen ablukanın kaldırılması gerekliliğini ele aldık. Hiçbir zaman Libya halkının sorunlarıyla ilgilenmeyen bir kişinin masaya oturacak temsili kabiliyeti olamaz. Uluslararası ve bölgesel tüm aktörlere gereken adımları atmaları yönünde çağrımızı tekrarlıyoruz. Petrolün darbeciler tarafından hukuk dışı satışına izin verilmemelidir. Libya ile yeni işbirliği geliştirmeyi kararlaştırdık. Doğu Akdeniz'deki doğal zenginliklerinden faydalanmak üzere arama ve sondaj dahil işbirliğimizi genişletmeyi hedefliyoruz. Türkiye hakkın ve haklının yanında olmayı sürdürecektir. Libya'nın istikrara kavuşması, bu ülkenin komşuları ve Avrupa başta olmak üzere tüm bölgelerin yararınadır.

olamaz. Uluslararası ve bölgesel tüm aktörlere gereken adımları atmaları yönünde çağrımızı tekrarlıyoruz. Petrolün darbeciler tarafından hukuk dışı satışına izin verilmemelidir. Libya ile yeni işbirliği geliştirmeyi kararlaştırdık. Doğu Akdeniz'deki doğal zenginliklerinden faydalanmak üzere ve dahil işbirliğimizi genişletmeyi hedefliyoruz. Türkiye hakkın ve haklının yanında olmayı sürdürecektir. Libya'nın istikrara kavuşması, bu ülkenin komşuları ve başta olmak üzere tüm bölgelerin yararınadır. Libya'nın meşru hükümetine ve kurumlarına verdiğimiz destek artarak devam edecektir. Libya'daki sorunun meşruiyet ve hakkaniyet temelinde çözümü için Berlin sürecinden NATO'ya kadar tüm uluslararası platformlarda Sayın Serrac'la birlikte hareket edeceğiz."

Serrac: Şu an Libya devletini kurmak için safları sıklaştırmak zamanıdır

Daha sonra sözü, Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac aldı. Erdoğan'dan 'kardeşim' ve 'dostum' diye bahseden Serrac, ilk olarak görüşmeyle ilgili bilgi verdi. Bu görüşmede Erdoğan ile çok önemli konuları ele aldıklarını, ikili ilişkilerin geliştirilmesiyle ilgili konulara değindiklerini belirten Serrac, "Sayın Cumhurbaşkanına Türkiye'nin tarihi ve cesur tutumundan dolayı özellikle teşekkürlerimizi ilettik" ifadesini kullandı.

Serrac, sözlerinin devamında şunları kaydetti: