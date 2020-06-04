CHP'li Özkoç: AKP Bugün yeni bir suçu daha karnesine ilave etmiştir

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Berberoğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesinin temel nedeni 20 Temmuz sivil darbesidir. AKP demokrasisi suçlu bir demokrasidir. Bugün yeni bir suçu daha karnesine ilave etmiştir" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ve Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

Özkoç, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun vekilliğinin düşürülme kararına ilişkin "Berberoğlu bizim için suçsuzdur. Hakkında tek bir somut delil dahi yoktur" ifadelerini kullandı.

"Berberoğlu, AYM'ye hak ihlali nedeniyle başvurdu, bu süreç tamamlanmadı. Hukuki süreç devam ederken neden bu kararı şimdi alıyorsunuz?" diyen Özkoç, "Bugün Türkiye'de karar alınıyorsa kimin söylediği artık belli, AKP Genel Başkanı Erdoğan" diye konuştu.

CHP'li Erkek ise "AYM incelemesini devam ettirirken, milletvekilliği düşürüldü. Yarın 'hak ihlali tespit edilirse, yeniden yargılanması gerekirse ne yapacak acaba bu kararı verenler?" dedi.

Özkoç ve Erkek'in konuşmalarından öne çıkanlar şu şekilde:

- Sabahleyin burada Türkiye'nin gündemi olan ekonomiyle ilgili bir basın toplantısı yapmıştık ancak AKP iktidarı kendi gündemini kendisi yaratmak istiyor.

- Berberoğlu, hayatı boyunca demokrasi için özgürlükler için mücadele etmiş tertemiz bir insan, bir kumpas davasıyla yargılanıyor, mahkum ediliyor, daha sonra dışarı çıkıyor. Aradan 17-18 ay geçiyor, ama bugün ne hikmetse birden bir kişinin emriyle TBMM'de tekrar özgürlüğü alınıyor.

- Berberoğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesinin temel nedeni 20 Temmuz sivil darbesidir. AKP demokrasisi suçlu bir demokrasidir. Bugün yeni bir suçu daha karnesine ilave etmiştir.

- Demokrasinin en temel ilkesi mutabakattır. TBMM'de bu zor günlerde mutabakat içerisinde Türkiye'nin sorunlarını halletmemiz gerekirken, AKP iktidarı ve onun genel başkanı Erdoğan tekrar karşıtlıklar üzerine bir siyasi gündemi TBMM'ye taşımıştır.

- Faşist yönetimin en son örneğinde, Hitler'in danışmanı 'Herhangi bir konuyla ilgili karar vermeniz gerekiyorsa Führer ne diyor ona bakın' diyordu. Bugün Türkiye'de karar alınıyorsa kimin söylediği artık belli, AKP Genel Başkanı Erdoğan.

- Berberoğlu bizim için suçsuzdur. Hakkında tek bir somut delil dahi yoktur. Siyasi bir hesaplaşmanın neticesinde mahkum edilmiştir. 16 ay tecrit edilmiştir. Milletvekili seçilmiş, dokunulmazlığını tekrar kazanmasına rağmen hukuksuzca yargılaması devam etmiştir.

- Berberoğlu, AYM'ye hak ihlali nedeniyle başvurdu, bu süreç tamamlanmadı. Hukuki süreç devam ederken neden bu kararı şimdi alıyorsunuz? Neden bugüne kadar beklediniz? Gündemi değiştirmek kimin işine geliyor?

Bizi asla susturamazsınız, mücadelemizi engelleyemezsiniz.

Erkek: Milli iradeye kumpas kurulduğunu gördük

- Bugün maalesef milli iradeye kumpas kurulduğunu gördük. Berberoğlu'nun vekilliği düşürüldü ve yarın cezaevine gönderilecek. Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı makamının gönderdiği yazıyla düşürüldü. Atanmış bir makam, TBMM'ye yani yasama organına bir yazı gönderdi.

- AYM incelemesini devam ettirirken milletvekilliği düşürüldü. Yarın 'hak ihlali tespit edilirse, yeniden yargılanması gerekirse ne yapacak acaba bu kararı verenler?

Grup Başkanvekilimiz Engin Özkoç ve Genel Başkan Yardımcımız Muharrem Erkek'in basın toplantısı https://t.co/RNc99A4bJf — CHP 🇹🇷 (@herkesicinCHP) June 4, 2020

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