AK Partili Turan: Bu, HDP ve CHP'nin çok ağır ithamlarla 'Kaldırın dokunulmazlıkları' talebiyle başlayan bir süreç

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven ve HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları'nın vekilliğinin düşürülmesiyle ilgili konuştu. Turan, "Bu, HDP ve CHP'nin çok ağır ithamlarla 'Kaldırın dokunulmazlıkları' talebiyle başlayan bir süreç" ifadesini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Yargıtay tarafından kesinleşen cezaları Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda okunan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven ve HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları'nın vekilliğinin düşürülmesini değerlendirdi.

Kişisel Twitter hesabında paylaşımlarda bulunan Turan, "Meclis’te gerginliğe sebep olan milletvekilliğinin düşürülmesi usuli bir işlemdir. Konu Meclis’in takdirinde değildir. Silahlı terör örgütüne üye olmak, devlet sırrını açıklamak vs. suçlarından kesinleşen yargı kararlarının sadece Meclis'te okunmasına ilişkin yapılan bir işlemdir" dedi.

Turan, şöyle devam etti:

"Ayrıca esas olan dokunulmazlıktır. Ancak, bu süreç 26. dönemde HDP ve CHP’nin çok ağır ithamlarla 'kaldırın dokunulmazlıkları' şeklindeki talebiyle dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla başlayan bir süreçtir. Yani 'dokunulur' vekilliği icat edenler, bugün bu görüntüyü yaşayanlar."

+Ayrıca esas olan dokunulmazlıktır.



Ancak, bu süreç 26.dönemde HDP ve CHP'nin çok ağır ithamlarla “kaldırın dokunulmazlıkları” şeklindeki talebiyle dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla başlayan bir süreçtir.



Yani "dokunulur" vekilliği icat edenler, bugün bu görüntüyü yaşayanlar! pic.twitter.com/flsNsDKQm2 — Bülent TURAN 🟢 🇹🇷 (@turanbulent) June 4, 2020

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