İstanbul'da metrobüs ve duraklarda yoğunluk

İstanbul'da toplu taşıma araçları ve duraklarda oluşan yoğunluk dikkat çekti. Özellikle mesai saati bitiminde duraklarda oluşan kalabalık nedeniyle bazı yolcular inmekte güçlük çekti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirlerin 1 Haziran itibariyle kademeli olarak kaldırılması kararıyla İstanbul'da insan hareketliliğinde artış yaşandı.

İstanbul İl Hıfzıssıhha Kurulu, dün yapılan toplantıda kentte toplu ulaşımla ilgili yeni kararlar aldı. Kararlara rağmen bugün mesai saatinin bitiminde bazı duraklarda ve metrobüslerde yoğunluk oluştu.

Metrobüsteki bazı yolcuların bir koltuğun boş kalması kuralını hiçe saydıkları ve yan yana oturdukları görüldü. Bazı duraklardaki yoğunluklar nedeniyle yolcuların inmekte güçlük çektiği gözlenirken, duraklarda ise sosyal mesafe kuralı yok sayıldı.