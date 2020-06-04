Kayıt
22:34 04 Haziran 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    Yolcusunu darp eden taksici hakkında iddianame: 8 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istendi

    © İHA / DOĞAN CAN CESUR
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 21
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104216/81/1042168197_300:0:1500:675_1200x675_80_0_0_fb4e8e156291d266305c10407553c10d.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202006041042190704-yolcusunu-darp-eden-taksici-hakkinda-iddianame-8-aydan-2-yila-kadar-hapis-cezasi-istendi/

    Taksim’de aracına aldığı yabancı uyruklu kadın yolcu ile önce tartışan ardından darb ettiği ve yol ücretini aldığı iddia edilen taksi şoförü hakkında 'hukuki alacağını tahsil etmek amacıyla yağma yapmak' ve 'basit yaralama' suçlarından 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istemiyle iddianame hazırlandı. 

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 24 Şubat 2020’de taksi şoförü olan şüpheli Cengiz Kabak'ın sevk ve idaresindeki 34 TDH 90 plaka sayılı ticari taksi ile Dolapdere Caddesi’nden Taksim istikametine seyir halinde bulunduğu, bu sırada Fas uyruklu kadın müşteki Chaımae Hamdı'yı yol üzerinden aldığı belirtildi.

    Kasımpaşa Sosyal Tesisleri mevkisinde yer alan ışıklarda trafik yoğunluğu sebebiyle şüpheli Cengiz Kabak ile müşteki Chaımae Hamdı'nın tartışmaya başladığı, tartışmanın kavgaya dönüştüğü anlatılan iddianamede, araç içerisindeyken şüpheli Cengiz Kabak'ın, müşteki Chaımae Hamdı'ya şoför koltuğundan arkaya uzanarak elinin tersiyle vurduğu, bunun üzerine müştekinin taksi ücretini ödemeksizin araçtan indiği ifade edildi.

    Müşteki Hamdı'nın araçtan inmesi sonrasında şüpheli Cengiz Kabak'ın da araçtan inerek müştekinin peşinden taksi ücretinin tahsili amacıyla gittiği aktarılan iddianamede, müştekinin beyanında, şüphelinin kendisinin arkasından gelerek kendisini yere yatırdığını, boğazını sıktığını, ayağını göğüs kısmına dayadığını ve yumruk attığını söylediği kaydedildi. 

    İddianamede, yaşanan olaylar sonrasında ise şüpheli Kabak’ın müştekiden aldığı parayla aracına binerek olay yerinden uzaklaştığı ve müşteki Chaımae Hamdı'nın alınan doktor raporu uyarınca basit tıbbi müdahale ile giderilebilir ve hayati tehlike geçirmeyecek biçimde yaralandığı belirtildi.

    Kamera görüntüleri detayları iddianamede yer aldı 

    Ticari taksinin araç içi ve araç önü kamera görüntülerinin incelendiği belirtilen iddianamede, şu bilgilere yer verildi:

    "Görüntülerde şüpheli ile müşteki arasında tartışma yaşandığının açık bir şekilde fark edildiği, tartışma sırasında şüpheli Cengiz Kabak'ın elinin tersi ile müşteki Chaımae Hamdı'ye vurduğu ve araç dışındaki kamera görüntülerinde ise olay anını gösterir bir görüntü olmamakla birlikte şüpheli Cengiz Kabak'ın müşteki Chaımae Hamdı'nın peşinden gittiği anlaşılmıştır."

    Her he kadar müşteki Chaımae Hamdı ifadesinde şüpheli Cengiz Kabak'ın kendisini kolundan tutarak zorla taksiden indirdiğini beyan etmiş ise de incelenen kamera görüntüleri uyarınca müşteki Chaımae Hamdı'nın, şüpheli Cengiz Kabak'ın kendisine araç içerisinde vurması sonrasında eşyalarını da toplayarak kendiliğinden araçtan indiğinin belirlendiği anlatılan iddianamede, bu haliyle müşteki Chaımae Hamdı'nın bu beyanına itibar etme olanağının bulunmadığı değerlendirildi.

    Müştekinin taksiden inmesi sonrasında şüpheli Cengiz Kabak'ın, müşteki Chaımae Hamdı'nın peşinden gittiği, kamera görüntüleri uyarınca elinde para ile geri dönerek aracına bindiği ifade edilen iddianamede, şüpheli Cengiz Kabak'ın taksi ücretinin tahsili amacıyla müşteki Chaımae Hamdı'nın peşinden gitmesi ile şüpheli Cengiz Kabak'ın eylemlerinin hukuki alacağının tahsili amacıyla yağma suçunu oluşturduğu değerlendirilmesinde bulunuldu.

    İddianamede, şüpheli Cengiz Kabak hakkında "hukuki alacağını tahsil etmek amacıyla yağma yapmak" ve "basit yaralama" suçlarından 8 aydan 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

    Başsavcılıkça onaylanan iddianame, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

    Öte yandan savcılık tarafından müşteki Chaımae Hamdı hakkında "hakaret" ve "basit yaralamaya teşebbüs etme" suçlarından "şüpheli" sıfatıyla açılan soruşturmada ise takipsizlik kararı verildi. 

    Takipsizlik kararında, "Müştekinin (Cengiz Kabak) iddia ettiği suçların işlediğine dair, sair delillerle ve kamu tanıklarının anlatımları ile doğrulanamayan soyut iddiasından başka kamu davasının açılmasını gerektirecek nitelikte yeterli delil elde edilemediği tüm soruşturma evrakı kapsamından anlaşılmıştır" denildi.

    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Angelina Jolie, Oscar Ödülleri kırmızı halısında poz verirken, 2012
    Yıldız oyuncu, BM İyi Niyet Elçisi ve 6 çocuk annesi Angelina Jolie, 45 yaşında
    Karikatür
    Lavrov: Batılı ülkeler, salgından zarar gören ülkelerin Rusya’dan yardım istemesini yasaklıyor
    İnfografik
    Türkiye, AB üyesi ülkelerle karşılaştırıldığında en genç nüfusa sahip ülke
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet