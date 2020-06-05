Bakan Akar talimat verdi: Koğuşta askere eziyete inceleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın talimatı üzerine ilgili birlik komutanları tarafından, bir ere kıdemli diğer askerler tarafından yaptırılan hareketlerin yer aldığı görüntülere ilişkin inceleme başlatıldı.

Sosyal medyada yer alan ve tepki çeken, bir askere daha kıdemli diğer askerlerce yaptırılan bazı hareketlerle ilgili görüntüler üzerine Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ilgili birlik komutanları tarafından olayla ilgili inceleme başlatılmasını istedi.

Bunun üzerine, söz konusu davranışlarda bulunan askerler tespit edilerek, haklarında idari ve hukuki işlem başlatıldı.