Azap sokağa çıkma yasağının nedenini açıkladı: İllerdeki pandemi kurulları vaka sayılarının arttığını bildirdi

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, bu hafta sonu 15 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağının nedeninin bazı yerlerdeki vaka artışları olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurul üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, bu hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağının gerekçesini açıkladı.

Habertürk TV'de konuşan Azap, "İllerdeki pandemi kurulları vaka sayılarının arttığını bildirdi. Gaziantep, Diyarbakır, Karadeniz Bölgesi'nden birkaç şehir de var. Ankara'da beklediğimiz azalmayı göremedik, çok hafif bir artış var" dedi.

Azap, "Salgının başlangıcında vakaların büyük bir kısmı İstanbul’daydı. İstanbul çok büyük bir il olduğu için sayılar Türkiye’yi çok etkiliyordu. Türkiye’ye baktığınızda İstanbul sayılarını görüyordunuz aslında. İstanbul’da salgının kontrol altına alındığını göz önüne alırsak Türkiye’nin geri kalanını görmeye başladık" diye konuştu.

"İstanbul’un 1-1.5 ay önce tamamladığı salgın eğrisi bazı illerimiz için yeni başlıyor olabilir" diyen Azap, şöyle devam etti:

"Bunu dikkatlice takip etmek gerekir. Sayın Sağlık Bakanı ‘İkinci dalgayı beklemiyoruz’ dedi. Bu önümüzdeki birkaç aylık dönem için yapılmış bir değerlendirme. Bu birkaç aylık dönemde vaka sayılarında belirgin bir düşüş olmasa dahil artış da beklemiyoruz."