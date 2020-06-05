Bakan Selçuk’tan 'çocuklara özel maske' paylaşımı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Salgın sürecinde adeta bir fabrika gibi çalışan Olgunlaşma Enstitüleri, çocukların renkli dünyalarına özel maskeler tasarlayarak seri üretime başladı" dedi.

Selçuk, Olgunlaşma Enstitüleri'nin çocuklar için özel maske tasarlayarak seri üretime başladığını duyurdu.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Salgın sürecinde adeta bir fabrika gibi çalışan Olgunlaşma Enstitüleri, çocukların renkli dünyalarına özel maskeler tasarlayarak seri üretime başladı. Üretim maliyetiyle Olgunlaşma Enstitülerimizin ‘http://epttavm.com’ mağazalarında. Sağlıkla, güle güle kullanın çocuklar" ifadelerine yer verdi.

Salgın sürecinde adeta bir fabrika gibi çalışan Olgunlaşma Enstitüleri, çocukların renkli dünyalarına özel maskeler tasarlayarak seri üretime başladı



Üretim maliyetiyle Olgunlaşma Enstitülerimizin https://t.co/C2CX6LPrfL mağazalarında



😷Sağlıkla, güle güle kullanın çocuklar pic.twitter.com/UttsE3CfCo — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) June 5, 2020

PTT AVM'nin internet sitesinde yer alan çocuk maskesi fiyatlarının 10 TL ile 21.43 TL arasında değiştiği görüldü.