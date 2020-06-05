Koronavirüs vaka sayısının arttığı Diyarbakır'da mahalle bakkalından ilginç çözüm: İple sosyal mesafe

Koronavirüs salgınının başlangıcından bu yana vaka sayısının düşük olduğu kentlerden biri olan Diyarbakır'da 10 gün içinde vaka sayısında ciddi bir artış yaşandı. Sağlık örgütleri önlem alınması konusunda uyarırken, bir mahalle bakkalı kapıya ip çekerek sosyal mesafeyi ayarlamaya çalıştı.

Türkiye'de 11 Mart'tan bu yana koronavirüse karşı verilen mücadelede vaka sayısının düşük olduğu kentlerden biri olan Diyarbakır'da normalleşme ile birlikte kurallara uyulmamasından kaynaklı vaka sayısında ciddi bir artış yaşandı.

Türkiye'de vaka sayısının en yüksek olduğu mayıs ayı ortalarında Diyarbakır’da vaka sayısı 60’lara kadar düşmüştü. Ramazan Bayramı ve normalleşme süreci ile birlikte 10 günlük süreç içerisinde vakalar arttı.

Sağlık örgütlerinin verilerine göre vaka sayısı bin 300’e ulaştırken, günlük 60’a yakın vakanın geldiği belirtiliyor. Kentte bazı mahalleler karantinaya alınırken, kalabalığın yoğun olduğu yerlerde de maske takma zorunluluğu getirildi.

'Kurallara uyulmamasından kaynaklı artışlar oldu'

Kentte artan vakalar ile ilgili bilgi veren Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Şerif Demir, “Dünya Sağlık Örgütü’nün söylediği ‘siz tekrardan açılma düşünüyorsanız salgının kontrol edildiğinin bazı parametreleri var. En önemlisi artık salgının azalmış olması, vaka sayılarının en az 14 gün boyunca azalmış olması gerekir yada stabil seyretmesi gerekir.’ Ama Türkiye’de ve Diyarbakır’da böyle bir durum yok. 11 Mayıs’ta ilk açılımın başlamasıyla birlikte ‘her şeyi kontrol altına aldık’ açıklamalarından sonra toplumda büyük bir rehavet oluştu. Herkes dışarı çıkmaya başladı. Ne maske takıldı ne hiç kimse tedbirlere ve sosyal mesafeye uymuyor. 1 Haziran’da her yerin açılması, AVM’lerle başlayıp kafelerin açılmasıyla birlikte ister istemez kalabalıklar oluştu. İnsanlar kurallara uymamaya başladı, maske takılmıyor, sosyal mesafeye uyulmamasından kaynaklı bu artışlar oldu” dedi.

'En yoğun dönemde bile bu sayıya ulaşmadık'

Diyarbakır'da mayıs ayının ortalarında hastanelerde takip edilen hasta sayısının 60’a kadar düştüğünü ifade eden Demir şunları söyledi:

"Vaka sayıları son 10 gündür hızlı bir şekilde artmaya başladı. Hastanelerde 200’e yakın hasta takip ediliyor. Nisan’da yani salgının Türkiye’de en yoğun olduğu dönemde bile biz bu sayıya ulaşmamıştık. Son 10 güne baktığımızda bu artışla birlikte yaklaşık 400 civarı bir pozitif vaka var. Dışarı çıkarken önlem ve tedbirlerin alınması gerekir. En önemli şey sosyal mesafedir, maskedir. Kişisel hijyene mutlaka herkesin dikkat etmesi gerekir. Artık belli bir dönem bununla yaşamamız gerekir.”

Mahalle bakkalının önlemi

Kentin sokaklarında yaşanan kalabalıklarda sosyal mesafe ve maske takma gibi önlemlere neredeyse hiç riayet edilmiyor. Kimi vatandaşlar ise tedbiri elden bırakmıyor ve önlemlerini sürdürüyor.

Bunlardan biri de Sur'da bir mahalle bakkalı. Ferat Gündüz adlı vatandaş, işlettiği mahalle bakkalında tedbirlerden taviz vermiyor.

© Sputnik / Sertaç Kayar Sur'da bakkal işleten Ferat Gündüz, "Mahallede vaka çıktığını duyunca böyle önlem aldım" dedi.

Mahallede vaka çıktığı haberleri üzerine Gündüz, kendince tedbirler alarak, bakkalın kapısına çektiği ip ile gelen müşterilerin içeri girmesini engelliyor.

Sosyal mesafeyi gözeterek satış yapan, yüzünde maskesi ve elinde eldiveni ile hem kendi sağlığını hem mahallelinin sağlığına özen gösteren Gündüz “Mahallede vaka çıktığını duyunca böyle önlem aldım. Tedbiri elden bırakmamak gerekir” diyor.