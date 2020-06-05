Kayıt
15:29 05 Haziran 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    Koronavirüs vaka sayısının arttığı Diyarbakır'da mahalle bakkalından ilginç çözüm: İple sosyal mesafe

    © Sputnik / Sertaç Kayar
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    Yazarı
    0 0 0
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104219/60/1042196055_0:0:1200:676_1200x675_80_0_0_e3cf4a7d178f5969d3e58e20dc82f207.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202006051042196129-koronavirus-vaka-sayisinin-arttigi-diyarbakirda-mahalle-bakkalindan-ilginc-cozum-iple-sosyal-mesafe/

    Koronavirüs salgınının başlangıcından bu yana vaka sayısının düşük olduğu kentlerden biri olan Diyarbakır'da 10 gün içinde vaka sayısında ciddi bir artış yaşandı. Sağlık örgütleri önlem alınması konusunda uyarırken, bir mahalle bakkalı kapıya ip çekerek sosyal mesafeyi ayarlamaya çalıştı.

    Türkiye'de 11 Mart'tan bu yana koronavirüse karşı verilen mücadelede vaka sayısının düşük olduğu kentlerden biri olan Diyarbakır'da normalleşme ile birlikte kurallara uyulmamasından kaynaklı vaka sayısında ciddi bir artış yaşandı.

    Türkiye'de vaka sayısının en yüksek olduğu mayıs ayı ortalarında Diyarbakır’da vaka sayısı 60’lara kadar düşmüştü. Ramazan Bayramı ve normalleşme süreci ile birlikte 10 günlük süreç içerisinde vakalar arttı.

    Sağlık örgütlerinin verilerine göre vaka sayısı bin 300’e ulaştırken, günlük 60’a yakın vakanın geldiği belirtiliyor. Kentte bazı mahalleler karantinaya alınırken, kalabalığın yoğun olduğu yerlerde de maske takma zorunluluğu getirildi.

    'Kurallara uyulmamasından kaynaklı artışlar oldu'

    Kentte artan vakalar ile ilgili bilgi veren Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Şerif Demir, “Dünya Sağlık Örgütü’nün söylediği ‘siz tekrardan açılma düşünüyorsanız salgının kontrol edildiğinin bazı parametreleri var. En önemlisi artık salgının azalmış olması, vaka sayılarının en az 14 gün boyunca azalmış olması gerekir yada stabil seyretmesi gerekir.’ Ama Türkiye’de ve Diyarbakır’da böyle bir durum yok. 11 Mayıs’ta ilk açılımın başlamasıyla birlikte ‘her şeyi kontrol altına aldık’ açıklamalarından sonra toplumda büyük bir rehavet oluştu. Herkes dışarı çıkmaya başladı. Ne maske takıldı ne hiç kimse tedbirlere ve sosyal mesafeye uymuyor. 1 Haziran’da her yerin açılması, AVM’lerle başlayıp kafelerin açılmasıyla birlikte ister istemez kalabalıklar oluştu. İnsanlar kurallara uymamaya başladı, maske takılmıyor, sosyal mesafeye uyulmamasından kaynaklı bu artışlar oldu” dedi.

    'En yoğun dönemde bile bu sayıya ulaşmadık'

    Diyarbakır'da mayıs ayının ortalarında hastanelerde takip edilen hasta sayısının 60’a kadar düştüğünü ifade eden Demir şunları söyledi:

    "Vaka sayıları son 10 gündür hızlı bir şekilde artmaya başladı. Hastanelerde 200’e yakın hasta takip ediliyor. Nisan’da yani salgının Türkiye’de en yoğun olduğu dönemde bile biz bu sayıya ulaşmamıştık. Son 10 güne baktığımızda bu artışla birlikte yaklaşık 400 civarı bir pozitif vaka var. Dışarı çıkarken önlem ve tedbirlerin alınması gerekir. En önemli şey sosyal mesafedir, maskedir. Kişisel hijyene mutlaka herkesin dikkat etmesi gerekir. Artık belli bir dönem bununla yaşamamız gerekir.”

    Mahalle bakkalının önlemi

    Kentin sokaklarında yaşanan kalabalıklarda sosyal mesafe ve maske takma gibi önlemlere neredeyse hiç riayet edilmiyor. Kimi vatandaşlar ise tedbiri elden bırakmıyor ve önlemlerini sürdürüyor.

    Bunlardan biri de Sur'da bir mahalle bakkalı. Ferat Gündüz adlı vatandaş, işlettiği mahalle bakkalında tedbirlerden taviz vermiyor.

    © Sputnik / Sertaç Kayar
    Sur'da bakkal işleten Ferat Gündüz, "Mahallede vaka çıktığını duyunca böyle önlem aldım" dedi.

    Mahallede vaka çıktığı haberleri üzerine Gündüz, kendince tedbirler alarak, bakkalın kapısına çektiği ip ile gelen müşterilerin içeri girmesini engelliyor.

    Sosyal mesafeyi gözeterek satış yapan, yüzünde maskesi ve elinde eldiveni ile hem kendi sağlığını hem mahallelinin sağlığına özen gösteren Gündüz “Mahallede vaka çıktığını duyunca böyle önlem aldım. Tedbiri elden bırakmamak gerekir” diyor.

    Etiketler:
    Şerif Demir, Diyarbakır Tabip Odası, Bakkal, Koronavirüs testi, Normalleşme, Sosyal mesafe, Koronavirüs, Diyarbakır
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Kapalıçarşı'ya 3 günde 112 bin ziyaretçi
    Karikatür
    Lavrov: Batılı ülkeler, salgından zarar gören ülkelerin Rusya’dan yardım istemesini yasaklıyor
    infografik
    AKINCI Taarruzi İHA
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet