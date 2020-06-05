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    'Uygunsuz görüntü' iddiasıyla kızını öldürmüştü: Videodaki kişinin Şeyma olmadığı ortaya çıktı

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    Türkiye
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    Ankara'nın Çubuk ilçesinde internette uygunsuz görüntüleri olduğu iddiasıyla 18 yaşındaki kızı Şeyma Yıldız'ı tabancayla öldürerek tutuklanan 51 yaşındaki Harun Yıldız hakkında, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddinamede, sanığın internette gördüğü videoda yer alan kişinin kızı olmadığının tespit edildiği belirtildi.

    Harun Yıldız, 6 Şubat 2020'de dershane çıkışında aracıyla aldığı kızı Şeyma Yıldız’ı, Çubuk Kargın mahallesinde tabancayla ateş ederek, öldürdü. Olay sonrası polisi arayarak teslim olan baba, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma tamamlanarak, iddianame hazırlandı. Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede sanık Harun Yıldız için, 'alt soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

    İddianamede, baba Harun Yıldız'ın savcılıkta verdiği ifadesi de yer aldı. Harun Yıldız, internet sitelerinde kızına ait uygunsuz görüntüler gördüğünü, olay günü kızını, dershaneden alarak görüntüleri sorduğunu, kızının bunu kabul etmediğini söyledi. Olaydan önce alkol aldığını belirten baba Yıldız "Kızıma ısrarla bunu kendisine kimin yaptığını sordum. Bana 'Ben böyle bir şey yapmadım' dedi. Ancak kafasını önüne eğerek ağlamaya başladı ve 'Baba sus, baba sus' diyerek karşılık verdi. Bunun üzerine kendimi kaybettim. Araçta bulunan tabancayla kızıma ateş ettim" dedi.

    'Videodaki kişi Şeyma Yıldız değil'

    İddianamede ayrıca, internette, baba ve kızına ait cep telefonlarında kriminal incelemesi yapıldığı; ancak Şeyma Yıldız'a ait uygunsuz video bulunmadığı belirtildi. İddianameye giren polis kriminal raporuna göre; Şeyma Yıldız’a ait telefonda yapılan ayrıntılı incelemede hiçbir şekilde başkasından gelen ya da başkasına gönderilen uygunsuz video ve fotoğraf bulunmadığı belirtildi.

    Yine sanığın polis ifadesinde yer alan 'kuzenine ve arkadaşına yardımcı olan Şeyma' başlığıyla internette yaptığı aramada kızına ait video çıktığı iddiasıyla ilgili de yapılan inceleme ve araştırma sonucunda, söz konusu videoda yer alan kişinin Şeyma Yıldız olmadığı ve hiçbir şekilde ona benzemediğinin tespit edildiği kaydedildi.

    Ayrıca otopsi raporunda Şeyma Yıldız’ın vücudunda 9 adet mermi girişi tespit edildiği bildirildi.

    Etiketler:
    porno film, Pornografi, Porno, Video, Nefret cinayeti, Çocuk cinayeti, Kadın cinayeti, İş cinayeti
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