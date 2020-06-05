Çalıştığı firmayı 4 milyon lira dolandırdı

İstanbul'da bir giyim firmasının elektronik mağazacılığı finans bölümünde çalışan Tuncay A., 4 milyon liralık vurgun yaptığı iddiasıyla tutuklandı. Tuncay A.'nın internet ortamında satılan ürünleri iade edilmiş gibi göstererek ücretlerini kendi hesabına havale ettiği belirtildi.

İstanbul'da bir giyim firması sahibi, 5 yıldır yanında finans uzmanı olarak çalışan Tuncay A.'nın dolandırıcılık yaptığını söyleyerek şikayetçi oldu.

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada Tuncay A.'nın internet ortamında satılan ürünleri sözde müşteri iade etmiş gibi işlem yaptığı tespit edildi.

Tuncay A.'nın müşterilere iade edilmesi gereken parayı da kendi adına açtığı hesaplara gönderdiği belirlendi. Şu ana kadar yapılan incelemede 2018 yılından bu yana şüphelinin aynı yöntemi kullanarak yaklaşık 4 milyon lira çaldığı tespit edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Maltepe'deki evinde gözaltına alınan Tuncay A.'nın sorgusu Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği'nde yapıldı. Tuncay A., işlemleri tamamlandıktan sonra çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.