AK Partili Muş: Seçimler 2023 yılının Haziran ayında yapılacak

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, partisinin gündeminde erken seçim bulunmadığını vurgulayarak, "Seçimler 2023 yılının Haziran ayında yapılacaktır" dedi. Muş, "Kurulan partiler ya da kurulacak olan partiler 2023 yılında yapılacak seçimlere mevcut hukukumuza göre teşkilatlarını kurmak suretiyle girebilirler" ifadesini kullandı.

AK Partili Mehmet Muş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Barolara yönelik düzenlemeye ilişkin bir soru üzerine Muş, buna yönelik çalışmaların devam ettiğini, AK Parti Grubu olarak bir açıklama yapana kadar barolara ilişkin düzenleme konusundaki söylemlere itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı. Muş, barolara ilişkin düzenlemeyi hazırlayarak kamuoyuna açıklayacaklarını ve Meclis Başkanlığına sunacaklarını ve milletvekillerinin katkılarının da değerlendirileceğini söyledi.

AK Partili Muş, başka bir basın mensubunun, "3 ismin milletvekilliğinin düşürülmesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla gerçekleştirildiği ve bunun Meclis'e yönelik bir darbe girişimi olduğu" yönündeki iddiaları anımsatarak değerlendirmesini sorması üzerine bu konuda TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un açıklama yaptığını söyledi.

'Meclis Başkanı'na yapılan bazı eleştirilerin haksız olduğunu düşünüyoruz'

2016 yılının Mayıs ayında yapılan Anayasa değişikliğiyle Meclis'te biriken fezlekelerin işleme alınmasının önünün açıldığını hatırlatan Muş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kesinleşen yargı kararlarından dolayı Anayasa'nın 83, 84 ve Geçici 20. maddesi gereğince bunlar Meclis'te okundular. Usulü bir işlem yerine getirilmiştir. Burada kesinleşen yargı kararlarının okunması hadisesidir. Meclis Başkanımız bahsettiğiniz çeşitli iddialara cevap vermiştir, neden beklediğini açıklamıştır. Milletvekillerinin lehine olabilecek bazı gelişmelerden dolayı beklediğini de ifade etmiştir. Meclis Başkanı'na yapılan bazı eleştirilerin haksız olduğunu düşünüyoruz. Çok haksız, maalesef kendisini yıpratmaya yönelik bir kampanya oluşturulmaya çalışılıyor. Unutmayalım Meclis Başkanımız aynı zamanda bir Anayasa profesörüdür. Milletvekillerinin lehine olabilecek her şeyi yapmıştır. Bunu eleştirenler 'Anayasanın ilgili amir hükümlerini uygulamayın.' Bu başka bir şey. Meclis Başkanının kararı yerindedir. Ortaya konulmuş uygulamayı AK Parti Grubu olarak destekliyoruz."

'Partiler teşkilatlarını kurarak 2023 seçimlerine girebilirler'

Muş, erken seçime yönelik söylemlere ilişkin bir soruyu yanıtlarken, partisinin gündeminde erken seçimin bulunmadığını vurguladı.

Seçimlerin üzerinden henüz 2 yıl geçtiğini hatırlatan Muş, "Seçimlere 3 yıl daha vardır. Buradan bütün milletimize ve kamuoyuna şunu duyurmak isteriz: Seçimler 2023 yılının Haziran ayında yapılacaktır. Öncesinde bizim seçim yapmak gibi bir gündemimiz bulunmamaktadır" diye konuştu.

Muş, Siyasi Partiler Kanunu ve seçim mevzuatına yönelik düzenleme hazırlığının sorulması üzerine, CHP'nin bu düzenlemelerle yeni kurulan partilerin seçime girmelerinin önlenmesine yönelik olduğuna ilişkin söylemleri bulunduğunu kaydetti.

'Hüllecilik bizde yoktur, o CHP'nin klasik bir geleneğidir'

Partisinin böyle bir düşüncesi olmadığına işaret eden Muş, "Kanun yoluyla bir siyasi partinin seçime girmesini engellemek gibi bir düşünceye asla hakim olmadık. Bu bir hülleciliktir, hüllecilik de CHP'nin işidir. Bu kurulan partiler ya da kurulacak olan partiler, 2023 yılında yapılacak seçimlere mevcut hukukumuza göre teşkilatlarını kurmak suretiyle girebilirler" ifadelerini kullandı.

Söz konusu kanun teklifi hazırlıklarının tamamlanmasıyla kamuoyuyla paylaşacaklarını dile getiren Muş, bu konuda olmayacak şeylerin olacak gibi aktarılmasını doğru bulmadıklarını da ifade etti. Muş, "Hüllecilik bizde yoktur, biliyorsunuz Güneş Motel'den itibaren o CHP'nin klasik bir geleneğidir" sözlerini sarf etti.

'CHP kendi ilkelerinden uzak siyaset yapıyorsa bu AK Parti'nin suçu değil'

AK Parti'nin CHP'ye yönelik stratejisinin sorulması üzerine, herkesin yaptığı işlerle ve ortaya koyduğu duruşla anılacağını söyleyen Muş, "CHP kendisini nasıl konumlandıracağına, kendisi karar verecek. CHP'nin ideolojisi ve ilkeleri bellidir. Ama bugün CHP kendi ilkelerinden uzak siyaset yapıyorsa ve belli eleştirilere maruz kalıyorsa bu AK Parti'nin suçu değildir. Bu CHP'nin ortaya koyduğu siyaset anlayışının bir tezahürüdür" şeklinde konuştu.

CHP'nin seçimlerde daha fazla oy almak için gizli ittifaklara girmesini AK Parti olarak eleştirebileceklerini söyleyen Muş, "Kusura bakmayın PKK'yı terör örgütü olarak tanımayan bir siyasi parti ile iş birliği yaptığınız zaman biz buna gerekli tepkiyi koyar, kendi düşüncelerimizi ifade edebiliriz. Burada özeleştiri yapması gereken CHP'nin kendisidir" değerlendirmelerinde bulundu.

İş Bankası'ndaki Atatürk hisseleri

CHP'nin, Türkiye ekonomisini ve ülkenin milli birlik ve bağımsızlığını hedef alan Gezi Parkı eylemlerini 'hak arama hürriyeti' olarak yansıttığını, bu olaylardan hâlâ övünç duyduğunu belirten Muş, ana muhalefet partisinin, bu duruşu nedeniyle milletin kafasında oluşan kuşkuya katlanması gerektiğini ve söz konusu meselelere karşı net duruş gösteremeyenlerin AK Parti'den eleştiri alabileceklerini söyledi.

Başka bir soruyu yanıtlarken, İş Bankası'ndaki Atatürk hisselerine yönelik yasa teklifi hazırlığına ilişkin dedikodulara itibar edilmemesini isteyen Muş, AK Parti'nin hazırlıklarını tamamladığı kanun tekliflerini net ve açık şekilde kamuoyunun bilgisine sunduğuna dikkati çekti.