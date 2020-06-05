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    Kanal İstanbul

    Bakan Kurum açıkladı: Yabancı şirketler, Kanal İstanbul güzergahında 791 bin metrekare taşınmaz aldı

    © AA / Lokman Akkaya
    Türkiye
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    CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a Kanal İstanbul projesi çevresinde el değiştiren arazileri yazılı soru önergesi ile sordu. Verilen yanıtta yabancı şirketlerin toplam 791 bin metrekare arsa aldığı ortaya çıktı.

    Sözcü'den Ümit Türk'ün haberine göre, CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a verdiği yazılı önergede, “2015 yılından beri Kanal İstanbul güzergahında Arap TV’lerinde emlak satışına yönelik reklam yoğunluğu dikkat çekmektedir. Kanal İstanbul güzergahında özellikle Arap şirketlere ait arazi miktarı ne kadardır? Bu araziler ne zaman el değiştirdi?” sorularını yöneltti.

    Yanıt veren Bakan Murat Kurum, Kanal İstanbul projesi güzergahında bulunan ilçelerden tapu ve kadastro bilgi sistemi kayıtlarına göre, yabancıların satış yoluyla 791 bin 370 metrekare ana taşınmaz edindiğini söyledi.

    Bakan Kurum’un cevabında şu ifadeler yer aldı:

    "Türkiye’de kurulmuş olan yabancı sermaye şirketler Kanal İstanbul projesi güzergahında bulunan ilçelerden tapu ve kadastro bilgi sistemi kayıtlarına göre satış yoluyla 791 bin 370 metrekare ana taşınmaz edinmiştir. Veri paylaşımında herhangi bir sakınca görülmesi veya gizleme yapılması değil sadece hizmetin sunumunda platform değişikliği yapılması söz konusudur. Tapu ve kadastro verileri sadece belediyeler ile değil kamu hizmetlerinde kullanılmak üzere kamu kurumlarıyla paylaşılmakta olduğundan kayıtların gizlenmesi mümkün değildir."

    'Tapu kayıtlarında mülkiyet niye gizli?'

    Karabat önergede ayrıca, İBB ve ilçe belediyelerinin TAKPAS protokolü kapsamında daha önce sorgulayabildikleri tapu bilgilerini bundan sonra ancak bakanlığın izin vermesi durumunda ulaşabileceklerini belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

    "Bu kısıtlamanın özellikle kanal güzergahındaki arazi rantı tartışmalarının ardından gündeme gelmesi, toplumda kanal projesine karşı gelişen hassasiyet ve karşıtlığın bir sonucu olduğu değerlendirilmektedir. Bu kısıtlamadan önce kanal projesi güzergahında bulunan kimi tapu kayıtları incelendiğinde bunların mülkiyetine ilişkin bilgilerin 'gizli' ya da 'boş' olduğu bizzat tarafımızca tespit edilmiştir. Bu durum hizmet olarak sunulan kanal projesinin rant odaklı bir proje olduğu yönündeki kaygıları artırmaktadır."

    Karabat bu değerlendirmeden sonra, “TAKPAS protokolünün iptal edilmesinin gerekçesi nedir?” diye sordu.

    Bakanlık: Kısıtlama yok

    Bakan Kurum’un bu soruya verdiği yanıtta ise "Tapu Kadastro Genel Müdürlüğümüz tarafından taşınmazların durum sorgulamasına imkan veren TAKPAS protokolünün kısıtlanmasına ve kapatılmasına ilişkin bir uygulama bulunmamaktadır" ifadelerini kullanarak şöyle devam etti: 

    "6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanununun 12 maddesinin bir numaralı fıkrasında veri sorumlusunun, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak zorunda olduğu belirtilmiştir. Kişisel verilerin korunması konunu uyarınca veri sorumlusu olan kurumumuz açısından özetlenen kararlar uyarınca tapu ve kadastro paylaşım sistemi TAKPAS revize edilmiştir. Belediyeler başta olmak üzere birçok kamu kurumu ile veri paylaşımı yapılmakta olup, tapu ve kadastro genel müdürlüğümüz tarafından ve web tapu sistemi kurum portalı hayata geçirilmiştir."

    Etiketler:
    CHP, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Murat Kurum, Kanal İstanbul İdaresi Başkanlığı (KİB), Kanal İstanbul Projesi, Kanal İstanbul
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