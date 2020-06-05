Kızı tarafından merdivenden itildiği iddia edilen anne, şikayetçi olmadı: 'Kasıtlı olduğunu düşünmüyorum'

Tekirdağ’da pahalı bulduğu ayakkabıyı almadığı için kızı tarafından merdivenlerden itildiği iddia edilen anne Nevin Ş., kızı P.D.’yi karakolda affetti. İfadesi alınan anne, kızından şikayetçi olmadı.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde beğendiği ayakkabıyı pahalı bulduğu için satın almayan annesiyle önce tartışan sonra da AVM’nin merdivenlerinden ittiği iddia edilen P.D., adlı genç kız, polis tarafından gözaltına alındı.

Enis Yıldırım'ın Habertürk'te yayınlanan haberine göre görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından eve giden polis, anne ve kızının ifadesine başvurdu. Anne Nevin Ş., kızından şikayetçi olmadığını belirterek, “Kızımın beni merdivenlerden kasıtlı olarak ittiğini düşünmüyorum. AVM’de görüntülerimizi çeken ve sosyal medyada atan Gülay adlı 541 937 …. nolu telefon sahibinden şikayetçiyim” dedi.

'Ayakkabıyı pahalı olduğu için almak istemedim'

Kızıyla birlikte AVM’ye girdikleri belirten Nevin Ş., “Kızım bir ayakkabı beğendi. Pahalı olduğu için almak istemedim. Sonra benden para istedi. Ben de almak için yukarı çıktım. Bu sırada kızım bana bağırınca ayakkabıyı almak istemediğimi söyledim. Beni çekiştirmeye başladı. Merdivenlerin başında kızımdan kurtulmaya çalışırken dengemi kaybettim ve merdivenlerden düştüm. Mağaza çalışanı kızıma hakaret etti. Kızım sakinleşti ve mağazadan çıktık” dedi.

Pahalı bulduğu ayakkabıyı almadığı için kızı tarafından merdivenlerden itildiği iddia edilen anne, şikayetçi olmadı: 'Kızımın beni merdivenlerden kasıtlı olarak ittiğini düşünmüyorum'https://t.co/QQ2Kza7sRP pic.twitter.com/AZpHf6V0AI — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) June 5, 2020

'Görüntüyü çeken benden özür diledi'

Kızını arkadaşlarının aradığını ve AVM’de yaşananların sosyal medyada yayıldığını söylediğini belirten Nevin Ş., “Kızım ‘Anne yaşadıklarımız çekip sosyal medyaya atmışlar’ dedi. Ben de AVM’ye gidip çekeni bulmak istedim. Çeken kişinin izinli olduğunu söylediler. Sonra çekimi yapan beni aradı ve özür diledi. Kızımın hayatını mahvettiğini söyledim. Daha sonra polisler geldi” diye konuştu.

Anne polis merkezinde, kızı ise yaşı küçük olduğu için çocuk polisine ifade verdi. Kasten yaralama ve hakaret iddiasıyla başlatılan soruşturma sürüyor.

Dün sosyal medyada yayılan görüntü, kullanıcıların tepkisini çekmişti. Twitter kullanıcıları #anneyekalkanellerkırılsın etiketiyle genç kızı eleştirmişti.