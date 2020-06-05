Malatya’da 5.0 büyüklüğünde deprem

AFAD, Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 21:06'da yerin 7 kilometre derinliğinde 5 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.
#DEPREM: Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 21.06'da 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.— A F A D (@AFADBaskanlik) June 5, 2020
Gelişmeleri takip ediyoruz.
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Kandilli Rasathanesi ise depremin 5.3 büyüklüğünde ve yerin 4.6 kilometre derinliğinde olduğunu açıkladı.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) June 5, 2020
CAYKOY-PUTURGE (MALATYA) https://t.co/TDxn6YYArA
05.06.2020, 21:06:19 TSİ
Büyüklük: 5.3
Derinlik: 4.6 km#Kandilli
Ayrıntılar geliyor...
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