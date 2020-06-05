AFAD, ''Malatya’da 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi'' açıklamasını yaptı.

AFAD, Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 21:06'da yerin 7 kilometre derinliğinde 5 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

#DEPREM: Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 21.06'da 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.



Gelişmeleri takip ediyoruz.



➡️ https://t.co/cofXSurHiN — A F A D (@AFADBaskanlik) June 5, 2020

​Kandilli Rasathanesi ise depremin 5.3 büyüklüğünde ve yerin 4.6 kilometre derinliğinde olduğunu açıkladı.

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Ayrıntılar geliyor...