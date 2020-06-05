Adana'da denizde çırpınan 8 yaşındaki oğlunu kurtaran anne boğuldu

Barınak Plajı'nda 8 yaşındaki Cumali Arda Demir girdiği denizde çırpınmaya başladı. Bunu fark eden anne Derya Demir (43) suya atlayarak oğlunu kurtardı.
Çevredeki vatandaşların yardımıyla denizden çıkarılan Cumali Arda Demir, polis ekiplerince hastaneye götürülürken anne Derya Demir sudan çıkamadı.
Daha sonra vatandaşlarca çıkarılan Derya Demir'e müdahale eden sağlık ekipleri, annenin hayatını kaybettiğini belirledi.
Yapılan incelemenin ardından Derya Demir'in cesedi Karataş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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