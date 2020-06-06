Kaftancıoğlu: Berberoğlu’nun tahliyesi, halk iradesinin gasp edildiği gerçeğini değiştirmiyor

CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, milletvekilliği düşürülen CHP'li Enis Berberoğlu'nun koronavirüs tedbirleri kapsamında tahliye edilmesi kararıyla ilgili "Halkın iradesinin gasp edildiği ve gasp edilmeye devam edildiği acı gerçekliğini değiştirmiyor" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda milletvekilliği düşürülen CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu Perşembe günü, Çağlayan'da yer alan İstanbul Adliyesi'ndeki işlemlerinin ardından tutuklandı. Mahkemedeki işlemlerin ardından Maltepe L Tipi Cezaevi'ne gönderilen Berberoğlu, dün akşam saatlerinde koronavirüs önlemleri kapsamında tahliye edildi.

Enis Berberoğlu'nun tutuklanması ve 24 saat içerisinde tahliye edilmesi sonrası CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu kişisel Twitter hesabı üzerinden açıklama yaptı.

İl Başkanı Kaftancıoğlu, yapmış olduğu paylaşımda haksız ve hukuksuz süreçlerin artarak devam ettiğini belirtti. Halk iradesinin gasp edilemeyeceğinin altını çizen Kaftancıoğlu, paylaşımında "İstanbul Milletvekilimiz Enis Berberoğlu’nun Koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 Temmuz'a kadar tahliye edilmiş olması, haksız hukuksuz süreçlerin artarak devam ettiği, halkın iradesinin gasp edildiği ve gasp edilmeye devam edildiği acı gerçekliğini değiştirmiyor" ifadelerini kullandı.

İstanbul Milletvekilimiz Enis Berberoğlu’nun coronavirüs tedbirleri kapsamında 31 temmuza kadar tahliye edilmiş olması, haksız hukuksuz süreçlerin artarak devam ettiği, halkın iradesinin gasp edildiği ve gasp edilmeye devam edildiği acı gerçekliğini değiştirmiyor.. — Canan Kaftancıoğlu (@Canan_Kaftanci) June 5, 2020

​