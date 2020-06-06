Nüfus müdürlükleri bugün açık

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek öğrencilerin T.C. Kimlik Kartı başvurularının alınması amacıyla tüm il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin bugün 10:00-17:00 saatleri arası açık olacağını bildirdi.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından resmi Twitter hesabında yapılan duyuruda, bugün 10:00-17:00 saatleri arasında il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin açık olacağı bildirildi.

Mesajda, “15 yaşını tamamlayanlar, anne, baba, veli veya vasisi ile T.C. Kimlik Kartı başvurusunda bulunmakla sınırlı olmak sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla başvurularını yapabilecekler” denildi.

ÖSYM Tarafından Gerçekleştirilecek Sınavlara (YKS/MSÜ) Girecek Öğrencilerimizin T.C. Kimlik Kartı Başvuruları İçin 6 Haziran Cumartesi Günü Nüfus Müdürlüklerinin Açık Bulundurulmasına İlişkin Duyuru#yks2020#msü #nüfus#icisleribakanlığı pic.twitter.com/oidqHSkUlP — Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (@TCNufus) June 5, 2020

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