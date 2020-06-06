İBB Bilim Kurulu'ndan İstanbul Valiliği'ne öneri: Toplu taşıma araçlarına özel şerit ayrılsın

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Bilim Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası tüm dünyada ulaşım sorununun çözümüne yönelik yeni arayışlara girildiğini belirtti. Kurul, İstanbul Valiliği'ne farklı mesai saati uygulamasına geçilmesini ve toplu taşıma araçlarına özel şerit ayrılmasını önerdi.

İstanbul’da günlük yolcu sayısının, toplu taşımada 7-8 milyon; minibüs, taksi, dolmuş ve servis araçları da eklendiğinde 10 milyonun üstüne çıktığına dikkat çeken İBB Bilim Kurulu, ulaşımda yoğunluğun daha çok mesai başlangıcı ve bitiminde yaşandığının altını çizdi.

Yeniden açılım sürecinde, yolcuların yüzde 15’inin kişisel araçlarını tercih edeceği düşünülse dahi, toplu taşıma araçlarında uygun sosyal mesafe koşullarının korunmasının mümkün olamayacağını vurgulayan kurul, temas süresi ve yoğunluğunun bulaşmayı arttırdığını belirtti.

Kurul, İstanbul Valiliği’ne aldığı tedbirlere ek olarak farklı mesai saati ve ayrı şerit uygulama önerilerini tekrarladı. Kurul şu uyarılarda bulundu: