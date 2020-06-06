Kahramanmaraş'ta salgının yayılmasına yol açan nişan törenine katılanlara ceza yağdı

Kahramanmaraş'ta 45 kişinin koronavirüse yakalanmasına neden olan nişan törenine katılanlara ceza yağdı. Kimlikleri tek tek tespit edilen 25 kişiye toplamda 85 bin 860 lira idari para cezası kesildi.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesine bağlı Hüyüklü mahallesinde 27 Nisan'da yapılan ve salgının yayılmasına neden olan nişan töreninin cezası belli oldu.

Jandarma ve polis ekipleri, yasak olmasına rağmen nişan yapan ve nişan törenine katılan 25 kişinin kimliklerini tespit etti. 24 kişiye 3 bin 180'er liradan 76 bin 320 lira ceza yazıldı.

Bir kişiye de nişana yolcu taşıma ve karantinayı ihlal etmekten 9 bin 540 lira ceza verildi. Böylece toplam 85 bin 860 lira idari para cezası kesildi.

12 ev karantinaya alınmıştı

Özarslan ve Demir ailelerinin nişanına katılanlardan biri rahatsızlanınca hastaneye kaldırılmış, koronavirüs testi pozitif çıkmıştı. İki gün sonra aynı aileden dört kişinin daha test sonucu pozitif olarak belirlenmişti.

Bunun üzerine Hüyüklü ve Afşinbey mahallelerindeki 12 ev karantina altına alınmıştı. Ayrıca yasak olmasına rağmen yapılan nişanla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştı.

Karantinanın ardından filyasyon ekipleri, testleri pozitif çıkan beş kişinin temas ettikleri kişiler ile nişana katılanları takibe almıştı. Ekipler 45 kişinin virüse yakalandığını belirlemişti.

Tedavileri tamamlanan 43 kişi taburcu oldu. Tedavisi süren iki kişinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.