Bakan Kurum'dan İmamoğlu'na 'Riva Deresi' yanıtı: Sayın Başkanımızı işini yapmaya davet ediyoruz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Halkalı Millet Bahçesi'nde Dünya Çevre Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte gazetecilerin, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Riva Deresi'ne ilişkin açıklamalarını sorması üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Dünya Çevre Günü'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla 10 millet bahçesinin açılışını gerçekleştirdiklerini anlatan Kurum, çevreye ilişkin ülkede bir yatırım varsa bakanlığın orada olduğunu söyledi.

Millet bahçelerinin açılışını ve kentsel dönüşüm projelerinin takibini yaparken, İstanbul'u ve Türkiye'yi ilgilendiren tüm projeleri de yerinde görüp incelediklerini aktaran Kurum, "Biz oturduğumuz yerden ahkam keserek, boş laf kalabalığı yaparak projelerimizi yürütmüyoruz. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ki ondan talimat almak da bir şereftir, bir onurdur. Bu şeref çerçevesinde kararlı bir şekilde vatandaşımıza, milletimize, çocuklarımıza yapılması gereken projeleri kararlı bir şekilde yapmaya gayret gösteriyoruz" diye konuştu.

'Hem cezai işlem hem de hukuki işlem başlattık'

Bakan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Boş laf üretmiyoruz, boş laf konuşmuyoruz. Sayın Başkan'a da tavsiyem artık projelerine baksın. 11 aydır belediye başkanı, 11 ay geriye dönüp baktığında İstanbul'a aldığı noktadan bugüne geldiğinde ne yaptığını kendi çerçevesinde bir incelesin. Dolayısıyla çevre bakanlığı olarak biz Riva projesine ilişkin gittik, yerinde incelemeler yaptık. İki tane atık su arıtma tesisi veya oradaki işletmelere ilişkin incelememiz neticesinde hem cezai işlem hem de hukuki işlem başlattık. Bunu bugün de yaptık, dün de yaptık, yarın da yapacağız, yapmaya devam edeceğiz. Milletimizin sağlığı, huzuru, güvenliği bize emanettir. Biz bu emaneti korumak durumundayız, Başkanımızın hoşuna gitse de gitmese de. Biz bu çerçevede denetimlerimizi yaptık ve Sayın Başkanımızı işini yapmaya davet ediyoruz. Oradaki kirliliğin sebebi iki arıtma tesisidir, iki arıtma tesisinin baypas ederek doğaya bıraktığı sulardır.

Sonuçta orada arıtma tesisi yapılmış, sana teslim edilmiş, sen o arıtma tesisini çalıştırmakla mükellefsin. Sayın Başkanımıza tavsiyemiz, arıtma tesislerini işler hale getirsin, çevrenin kirlenmesine müsaade etmesin. Üstümüze düşen görevleri 18 yıldır Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde önderliğinde yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Hem çevre yatırımlarını, hem doğaya hem de şehirlerimizin gelişmesine ilişkin yatırımlarımızı yapmaya devam edeceğiz. Bölücülük bizim hiçbir zaman işimiz olmadı, mesleğimiz olmadı. Biz her zaman 83 milyon kardeşimizi kucakladık. Hakkari'de, Şırnak'ta ne yaptıysak... Tavsiye ederim Şırnak'ta yaptığımız, Diyarbakır'da yaptığımız projeleri görmesini. Dolayısıyla bugün İstanbul'da da İstanbulumuzun tüm ilçelerinde de 83 milyon vatandaşımızı, 17 milyon İstanbulluyu ilgilendiren tüm yatırımları yapacağız. Kararlı şekilde projelerimizi yapmaya devam edeceğiz."