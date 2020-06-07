İletişim Başkanı Altun’dan Antifa paylaşımı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından Antifa'nın "ABD genelinde şiddetli protestolara karıştığını" belirterek, video paylaşımda bulundu.

Videoda da "Antifa ile PKK/YPG arasındaki ilişkiye" vurgu yapıldı. 'Antifa'nın, PKK ile aynı ideolojiyi paylaştığı, PKK'nın Suriye kolu YPG'nin ise çok sayıda Antifa üyesiyle birlikte olduğu' iddialarına videoda yer verildi.

We saw the true face of ANTIFA, which carries out violent attacks around the world in cooperation with terrorist groups, in Syria.



Let us get to know ANTIFA, which has been involved in violent protests across the United States, a little better: pic.twitter.com/76tZhtLOUC — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) June 6, 2020

ABD Başkanı Donald Trump, siyahi George Floyd’un ölümü üzerine başlayan protestoları şiddete dönüştürmekle suçladığı Antifa grubunun terör örgütü olarak tanınacağını duyurmuştu.