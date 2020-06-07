KADEM'den 'erkekler yerini bilsin akımı' açıklaması: İnandığımız değerleri zedeleyecek boyuta ulaştı

Adalet ve hakkaniyet ölçüsünde kadın ve erkeğin toplum içindeki varlığı, karşılıklı saygı ve anlayıştan geçer.

Bir empati vurgusu olarak ortaya çıkan #erkekleryerinibilsin akımı inandığımız değerleri zedeleyecek boyuta ulaşmıştır. Bu durumu kınıyor ve reddediyoruz.