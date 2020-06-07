KADEM'den 'erkekler yerini bilsin akımı' açıklaması: İnandığımız değerleri zedeleyecek boyuta ulaştı

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, Twitter'da gündeme oturan 'erkekler yerini bilsin' akımına ilişkin değerlendirmede bulunuldu.
Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Adalet ve hakkaniyet ölçüsünde kadın ve erkeğin toplum içindeki varlığı, karşılıklı saygı ve anlayıştan geçer. Bir empati vurgusu olarak ortaya çıkan #erkekleryerinibilsin akımı inandığımız değerleri zedeleyecek boyuta ulaşmıştır. Bu durumu kınıyor ve reddediyoruz."
Adalet ve hakkaniyet ölçüsünde kadın ve erkeğin toplum içindeki varlığı, karşılıklı saygı ve anlayıştan geçer.— KADEM (@kademorgtr) June 6, 2020
Bir empati vurgusu olarak ortaya çıkan #erkekleryerinibilsin akımı inandığımız değerleri zedeleyecek boyuta ulaşmıştır. Bu durumu kınıyor ve reddediyoruz.
Twitter'da başlayan Erkek yerini bilsin akımı Türkiye'de geniş yankı uyandırdı. Yıllardır kadınların maruz kaldığı cinsiyetçi sözleri erkeklere uyarlayan kadınlar, '#erkekyerinibilsin' etiketiyle paylaştıkları mesajlarında, cinsiyet eşitliğine vurgu yapıyor.
Ünlü sanatçı Sıla, 'Erkek yerini bilsin' hasthtagini koyarak "Erkeği boş bırakırsan ya davulcuya ya zurnacıya..." sözlerini paylaştı.
Erkeği boş bırakırsan ya davulcuya ya zurnacıya... #erkekyerinibilsin— Sıla Gençoğlu (@silagencoglu) June 6, 2020
Gaye Su Akyol ise, "Erkek şort giyiyorsa aranıyordur" sözlerini kullanarak cinsiyet eşitsizliğine vurgu yaptı.
Gazapizm,"Çok iyi akım. Altına mızmızlanan işine baksın." tweeti ile akıma destek verdi.
Erkek yerini bilsin akımına belediyeler de dahil oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB),Şişli, Datça ve Mudanya gibi belediyeler de Twitter hesaplarından konuyla ilgili paylaşımlarda bulundu.
İETT otobüs şoförlerimiz, saat 22.00’den sonra erkek yolcularımızın güvenliği için otobüsten durak beklemeksizin istediği yerde inebilmelerine yardımcı olacaklardır.🚹#erkekleryerinibilsin— İstanbul Büyükşehir Belediyesi (@istanbulbld) June 6, 2020
Erkekleri her türlü tehlikeden korumak amacıyla ürettiğimiz Pembe Otobüsler çok yakında Şişli'de! 🚌💖#erkekyerinibilsin pic.twitter.com/cDNxjznDfp— Şişli Belediyesi (@sislibelediyesi) June 5, 2020
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