Dini nikahlı eşini öldürdü: 'Herkes hak ettiğini buldu'

Konya'da tartıştığı dini nikahlı karısını tüfekle vurularak öldüren Ahmet Ünal, "Herkes hak ettiğini buldu" dedi. Ünal'ın 44 suçtan kaydının bulunduğu belirtildi.

İHA'nın aktardığı habere göre olay, dün saat 21.00 sıralarında merkez Konya'nın Meram ilçesi, Yenibahçe mahallesinde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, dini nikahlı olduğu öğrenilen 36 yaşındaki Nargül Ünver ile 47 yaşındaki Ahmet Ünal arasında iki gün önce bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından evden ayrılan Nargül Ünver aynı sokakta bulunan başka bir eve yerleşti. Akşam saatlerinde karşılaşan eşler arasında yeniden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ünal yanında getirdiği pompalı diye tabir edilen tüfekle eşine ateş etti. Başından vurulan kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

44 suç kaydı

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan zanlı ifadesinde, eşinin kendisine ait evi ve hayvanları elinden almak istediğini ve bunun üzerine çıkan tartışmada öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Ünal adliyeye sevk edilmek üzere arabaya bindirileceği sırada ise, "Herkes hak ettiğini buldu" dedi.

Zanlının gasp, yaralama, tehdit, hırsızlık ve uyuşturucu satıcılığı gibi suçlar başta olmak üzere 44 suç kaydının olduğu belirtildi.