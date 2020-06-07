Yalova'da Atatürk Köşkü'nün bulunduğu arazi Millet Bahçesi oluyor

Mustafa Kemal Atatürk'ün Yalova'da hazineye bağışladığı tarım arazisinin Çevre Bakanlığı tarafından TOKİ'ye tahsis edildiği ve Millet Bahçesi yapılacağı belirtildi.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, Yalova'da Atatürk Köşkü'nün bulunduğu tarım arazi Millet Bahçesi yapılacak.

Millet Çiftliği, 1929 yılında Atatürk tarafından tarımsal üretimi teşvik için satın alınmıştı ve halen 'Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü' olarak kullanılıyor.

Habere göre, 113.4 dekar büyüklüğünde olan Hazine'ye ait taşınmaz 20 Mayıs 2020 tarihli Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yazısı ile 'Millet Bahçesi' yapılması için TOKİ'ye tahsis edildi.

'Yalova'ya ve Türk tarımına ihanet'

CHP Yalova Milletvekili Özcan Özel, "Bu bölgenin tarım dışı amaçla kullanılıp millet bahçesine dönüştürülmesi, Atatürk'ün mirasına saygısızlık, Yalova'ya ve Türk tarımına ihanettir. Burası birinci sınıf tarım arazisi. ‘Yalova benim kentimdir' diyen Atatürk'ün Türk tarımının geliştirilmesi için millete bağışladığı arazidir. Bu yanlıştan dönün, tarım arazilerine dokunmayın” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Remzi Suiçmez de, "Ankara'daki AOÇ gibi, Yalova'daki Millet Çiftliği de Atatürk'ün vasiyetine bu duruma getiriliyor. Talan bugün de devam ettirilmek isteniyor. Bu yanlıştan ivedilikle dönülmeli” açıklaması yaptı.

Suiçmez, "Bu çiftlik Atatürk tarafından 11.06.1937 tarihinde bizzat kendisi tarafından yazılan vasiyet mektubunda yer alıyor" dedi ve vasiyeti de şöyle aktardı:

"Çiftliklerin yerine göre arazi ıslah ve tanzim etmek, muhitlerini güzelleştirmek, halka gezecek, eğlenecek ve dinlenecek sıhhi yerler, hilesiz ve nefis gıda maddeleri temin etmek, bazı yerlerde ihtikarla fiili ve muvaffakiyetli mücadelede bulunmak gibi hizmetleri de bulunmak zikre şayadır. Bünyelerinde metanetine ve muvafaffakiyetlerinin temelini teşkil eden geniş çalışma ve ticari esaslar dahilinde idare edildiği takdirde tecrübelerini müspet iş sahasından alan müesseselerin ziraat usullerini düzeltme istihsalatı artırma ve köyleri kalkındırma yolunda devletçe alınan ve alınacak olan tedbirlerin hüsnü intihap ve iktisabına birer amil ve mesnet olacaklarına kani bulunuyorum ve bu kanaatle tasarrufumdaki bu çiftlikleri bütün tesisat, hayvanat ve demirbaşları ile beraber hazineye hediye ediyorum.”