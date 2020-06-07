Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 'maskeli sınav' açıklaması: İsteyen çıkartabilir

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, TRT Haber'de yayınlanan 'Eğitim Editörü' programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Sınavlarda maske kullanımı ve mesafeli oturum düzenine ilişkin soru üzerine Selçuk, merkezde bir karar almadıklarını, muhakkak işin uzmanlarına danıştıklarını, Bilim Kurulu'ndan öneri aldıklarını söyledi.

Sınav yapılacak okulların sosyal mesafe konusunda Bilim Kurulu'nun hazırladığı rehbere uygun düzenlendiğine dikkati çeken Selçuk, şöyle konuştu:

"Sınıf sınıf, okul okul, tek tek bakıyoruz. Çocuklarımızın nasıl yerleştirileceği konusunda simülasyonlar tamamlandı. Bütün öğrencilerimiz sınava girecekmiş gibi tedbirlerimizle meşgulüz. Öğrencilerin kendi getirdiği maskelerle sınav sonuna kadar kalmalarını elbette istemiyoruz. Belirli sıkıntılar olabilir. O yüzden ikinci bir maske vereceğiz. Bazı çocuklarımız maskeden rahatsız olmuyor ama bazıları da 'Maske ile başarılı olamam' diyor. Bilim Kurulu'ndan 'Sosyal mesafe ayarlandıktan sonra maskelerini çıkartabilirler' yanıtını aldık. İsteyen çocuğumuz maskesini çıkartarak sınava devam edebilir."

'Soruların kolay veya zor olması söz konusu değil'

Sınav sorularının zor olacağı iddialarına ilişkin soru üzerine Selçuk, "Soruların kolay veya zor olması söz konusu değil. EBA TV'de 8 Haziran'da başlayacak 'LGS'de son tekrar' diye bir çalışmamız olacak saat 14.30'da. Bunu özellikle çocuklarımızın kaçırmamasını istiyorum. Orada bütün konuların son tekrarı olacak. Soruların çözümünün çok pratik olarak gösterileceği bir süreç yaşanacak. Ders kitabının dışından bir soru sorabilir miyiz? Kesinlikle sormayız" ifadelerini kullandı.

'İlk kez bu kadar çok kaynak ve soru veriyoruz'

Selçuk, sınavlara girecek öğrencilere neler önerdiğinin sorulması üzerine şunları kaydetti:

"Sınav sadece belirli bir bilgiye sahip olmak değil. Sınav, odaklanma derecesinin yanında sabırlı azimli ve dayanıklı olmakla da ilgili. Bu nedenle iyi psikolojik ve yüksek motivasyona sahip, öz yönetimi güçlü çocuklar bu süreçte daha başarılı oluyorlar. Aşırı kaygı yaşandığında. Bilinen konular da unutuluyor. Aşırı kaygı varsa ya da kaygı hiç yoksa bir problem vardır. Orta düzeydeki bir kaygının normal olduğunu çocuklarımız ve velilerimiz bilmeli."

Hiçbir eğitim eğitim-öğretim yılında bu seneki kadar kaynak sunulmadığını ve destek verilmediğini belirten Selçuk, "İlk kez bu kadar çok kaynak ve soru veriyoruz. Bu anlamda EBA TV'nin, EBA İnternet'in desteği var. Hepsi bu sene verilen destekler. Yani bu sene öğrencilerin şanslı olduğu bir sene" diye konuştu.

Örnek soruların geçen yıl 15 milyon, bu sene mayıs ayına kadar ise 21 milyon kez indirildiğine dikkati çeken Selçuk, öğrenci ve öğretmenlerin ilgisinin yoğun olduğunu söyledi.