Coşkun Sabah: Parası olmayan beni anlamaz

Kanal D’de yayınlanan Müge ve Gülşen’le 2.sayfa programına katılan sanatçı Coşkun Sabah, "Benim 15 milyonluk gayrimenkulüm varsa bankada 450 bin liram var. Ben üç ay kira almadım. Ben 450 bin lirayı harcıyorum sonra ne olacak. Ne yapayım evleri mi yiyeceğim! Benim demek istediğimi çok parası olan, 50-60 milyon cirosu olan anlar. Parası olmayan ne demek istediğimi anlamaz" ifadelerini kullandı.

Coşkun Sabah, daha önce de "3 ay idare edebilirim sonra zor duruma düşerim" açıklamasında bulunmuştu.