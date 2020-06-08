Barlas: Trump'a ABD'de yağmalamayı demokratik gösteri olarak sunanların arasında FETÖ müritlerinin bulunduğu anlatılmalı

Sabah başyazarı Mehmet Barlas, bugünkü yazısında ABD'de George Floyd eylemlerinde yer alan Antifa'nın 'PKK ile aynı ideolojiyi paylaştığını' söyledi ve "Trump'a asıl anlatılması gereken ise, Amerika'da işyerlerini yağmalamayı demokratik gösteri olarak sunanların arasında FETÖ müritlerinin de bulunduğunun hatırlatılmasıdır" ifadelerini kullandı.

Sabah Gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, ABD Başkanı Donald Trump'un terör örgütü ilan etmek istediği Antifa'nın (Anti-faşist ya da Anti-faşist hareketin kısaltması) PKK ile aynı ideolojiyi paylaştığını ve YGP'nin çok sayıda Antifa üyesini eğittiğini belirterek, "Dilerim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eline fırsat geçer ve ABD Başkanı Trump'a "Antifa"nın ne olduğunu yüz yüze anlatır" ifadelerini kullandı.

Mehmet Barlas, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın Antifa'nın barışçıl gösterilerden çıkar sağlamak için kaos çıkardığını hazırladığı video ile gösterdiğini belirterek, "Trump'a asıl anlatılması gereken ise, Amerika'da işyerlerini yağmalamayı demokratik gösteri olarak sunanların arasında FETÖ müritlerinin de bulunduğunun hatırlatılmasıdır" diye yazdı.