TELE 1 Ankara temsilcisi İsmail Dükel gözaltına alındı

TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, kanalın Ankara Temsilcisi İsmail Dükel'in gözaltına alınmasını sosyal medya hesabından duyurdu.

Yanardağ, "Arkadaşımız, TELE 1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel bu sabah 07.30’da gözaltına alındı. Gözaltına alınma nedeni bilinmiyor. Savcılığın 4 gün gözaltı süresi vermiş. Savcılığa çağrılarak ifadesi alınabilecek bir gazetecinin böyle gözaltına alınması demokrasilerde olmaz, olmamalıdır" ifadelerini kullandı.

Arkadaşımız, TELE 1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel bu sabah 07.30'da gözaltına alındı. Gözaltına alınma nedeni bilinmiyor. Savcılığın 4 gün gözaltı süresi vermiş. Savcılığa çağrılarak ifadesi alınabilecek bir gazetecinin böyle gözaltına alınması demokrasilerde olmaz, olmamalıdır. — Merdan Yanardağ (@merdanyanardag) June 8, 2020

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