Adalar Belediyesi'ne pompalı tüfekle saldırı: 1 kişi gözaltına alındı

Adalar Belediye binasına pompalı tüfekle saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda herhangi bir ölüm ya da yaralanma yaşanmazken, saldırgan ise gözaltına alındı.

Adalar Belediyesi binası önüne bu sabah gelen bir kişi, pompalı tüfekle 7 el ateş etti. Kurşunlama olayı sonrası binadaki camlar kırıldı.

İHA'da yer alan habere göre; Büyükada'da sabah saatlerinde yaşanan olayda, Adalar Belediyesi'ne pompalı tüfekle gelen 71 yaşındaki M.Ş. adlı şahıs, evinin suyunun kesildiği gerekçesiyle belediye binasına doğru ateş açtı.

Olayda yaralanan ya da hayatını kaybeden olmadı. Nüfus kaydı Rize'de bulunan silahlı saldırgan polis tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.





