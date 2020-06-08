Tartışma yaradan 'Ertuğrul Gazi' büstü kaldırıldı, iki müdür görevden alındı

Ordu Büyükşehir Belediyesi, oyuncu Engin Altan Düzyatan'a benzerliği sosyal medyada tartışma konusu olan Ertuğrul Gazi büstünün kaldırıldığını duyurdu. Olayda ihmalleri görülen Kültür Daire Başkanı Zabit Yön ile Şube Müdürü Abdullah Özkan görevden alındı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nde büst olayından dolayı ihmalleri görülen Kültür Daire Başkanı Zabit Yön ve Şube Müdürü Abdullah Özkan görevden alındı.

Görevden alınan Zabit Yön’ün yerine atama yapılıncaya kadar geçici olarak Basın Daire Başkanı Ahmet Coşkun Çağlıyan, Abdullah Özkan’ın yerine Basın Şube Müdürü Cihat Albayrak vekalet edecek.

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nce yapılan yazılı açıklamada, "'Türk Tarihinin Önemli Şahsiyetlerini Anma Projesi' kapsamında yaptırdığımız büstlerden Ertuğrul Gazi büstünün, Diriliş Ertuğrul dizisinin başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan'a benzetilerek tasvir edilmesi bizleri de rahatsız etmiş ve aynı gün söz konusu büst kaldırılmıştır. Konu ile ilgili ihmali bulunan sorumlular hakkında gerekli inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Gösterilen hassasiyetten dolayı tüm kamuoyuna teşekkür ediyoruz” denildi.

Konu ile ilgili ihmali bulunan sorumlular hakkında gerekli inceleme ve soruşturma başlatılmıştır.



Gösterilen hassasiyetten dolayı tüm kamuoyuna teşekkür ediyoruz. — Ordu Büyükşehir Belediyesi (@OrduBBld) June 7, 2020

​Ordu Büyükşehir Belediyesi, Türk tarihine damga vuran isimlerin büstlerini Belediye Meydanı'na koymuş, ancak Ertuğrul Gazi’nin büstünün Diriliş Ertuğrul dizisinde oynayan başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan'a benzemesi tepkiye neden olmuştu.