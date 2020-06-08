Kağıt toplayıcı çocuğu istismar eden zanlıyı esnaf yakaladı

Diyarbakır'da kağıt toplayan 9 yaşlarındaki erkek çocuğa, sokak ortasında cinsel istismarda bulunan M.H. (52) bir esnaf tarafından kameradan fark edilip, yakalandı.

Diyarbakır'da dün akşam Yenişehir ilçesindeki Ali Emiri 5. Sokak'ta meydana gelen olayda, iddiaya göre, çöp konteynerinden kağıt toplayan kimliği belirsiz erkek çocuğuna M.H., cinsel istismarda bulundu.

Çocuk ağladığı sırada fark etti

Çocuğun ağladığı sırada, iş yerinin güvenlik kamerasından durumu fark eden esnaf A.Y., polise haber verdi. A.Y., olay yerinden kaçmaya çalışan M.H.'yi yakaladı.

Kısa sürede gelen Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, M.H.'yi zırhlı araca bindirdi. Bu sırada mahalleli de olay yerinde toplandı. Polis memurları da olası linç girişimine karşı, zırhlı araç çevresinde adeta etten duvar ördü.

Gözaltına alınan M.H., emniyete götürülürken, polis kayıplara karışan çocuğu tespit etmeye çalışıyor.