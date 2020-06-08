Sarıyer Belediyesi'nin çöp isyanı: Temizleyen var nasılsa

İstanbulluların hafta sonu sokağa çıkma yasağının kaldırılmasıyla akın ettiği yerlerden biri de Sarıyer ilçesinin sahilleri ve yeşil alanlarıydı. Bu akından geriye çöp yığınları kaldı. Belediye temizlik ekipleri sabahın erken saatlerinde temizlik yaparken, Sarıyer Belediyesi’nin Twitter hesabından da bir tepki mesajı paylaşıldı.
'Bu her şeyden önce vicdan meselesi'
Twitter hesabındaki paylaşımda çöplerin toplanma görüntüleri eşliğinde "Kurtaran doktor var nasılsa’ diye pencereden atlamıyor, ‘Avukat beraat ettirir’ diye kolayca suça karışmıyorsanız. ‘Temizleyen var nasılsa’ diye bu çirkin görüntüyü yaratamazsınız. Bu her şeyden önce VİCDAN meselesi" yazıldı.
‘Kurtaran doktor var nasılsa’ diye pencereden atlamıyor, ‘Avukat beraat ettirir’ diye kolayca suça karışmıyorsanız ‘Temizleyen var nasılsa’ diye bu çirkin görüntüyü yaratamazsınız.— SARIYER BELEDİYESİ (@SariyerBelediye) June 8, 2020
Bu her şeyden önce VİCDAN meselesi. pic.twitter.com/Q7LKlqCrGK
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